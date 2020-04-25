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Що в Мінсоцполітики хочуть
запропонувати українцям, які...

Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:29

Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які...

Пропонуємо до обговорення:
В Україну повернулися від 500 тисяч до 2 мільйонів громадян, які до пандемії працювали за кордоном.

Дивися повний текст Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які повернулися з-за кордону.
R2
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Одна вода, вода, вода...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:48

Re: думы их думы

создавать соответствующие условия нужно всегда
sal
 
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