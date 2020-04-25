В Україну повернулися від 500 тисяч до 2 мільйонів громадян, які до пандемії працювали за кордоном.
Дивися повний текст Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які повернулися з-за кордону.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:29
Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що в Мінсоцполітики хочуть запропонувати українцям, які повернулися з-за кордону.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:48
Re: думы их думы
создавать соответствующие условия нужно всегда
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