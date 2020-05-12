|
|
Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визнав доцільним залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку позики в розмірі 350 мільйонів доларів на реалізацію проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".
Дивися повний текст Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на відновлення економіки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88470
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:46
когда Украина не будет хотеть привлекать кредиты?
-
sal
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:07
Для Украины нужно сначала экономику построить.
А так сначала берут кредиты чтобы экономику развалить (закрыть колхозы как при Кучме непример), а теперь берут кредиты чтобы типа восстановить.
И что на выходе?
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:54
blueiceua
На выходе - наши денежки в Лондоне и в Нью -Йорке
-
ashurkin
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 12.10.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Honey
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор