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Україна хоче залучити кредит
на 350 мільйонів доларів на...

Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:46

Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визнав доцільним залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку позики в розмірі 350 мільйонів доларів на реалізацію проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".

Дивися повний текст Україна хоче залучити кредит на 350 мільйонів доларів на відновлення економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:46

когда Украина не будет хотеть привлекать кредиты?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:07

Для Украины нужно сначала экономику построить.
А так сначала берут кредиты чтобы экономику развалить (закрыть колхозы как при Кучме непример), а теперь берут кредиты чтобы типа восстановить.
И что на выходе?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:54

blueiceua
На выходе - наши денежки в Лондоне и в Нью -Йорке
ashurkin
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