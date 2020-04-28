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Boeing відновив виробництво
скандальних літаків 737 MAX

Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09

Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Boeing повідомила про відновлення виробництва своєї моделі 737 MAX на заводі в Рентоні, штат Вашингтон.

Дивися повний текст Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09

После всех падений навряд ли найдуться желающие летать на серии 737 МАХ
blueiceua
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