Авіакомпанія Boeing повідомила про відновлення виробництва своєї моделі 737 MAX на заводі в Рентоні, штат Вашингтон.
Дивися повний текст Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09
Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX
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Дивися повний текст Boeing відновив виробництво скандальних літаків 737 MAX.
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:09
После всех падений навряд ли найдуться желающие летать на серии 737 МАХ
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