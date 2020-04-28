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Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:17
Пропонуємо до обговорення:
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:18
Люди назначенцы Гонтревой и сейчас рулят
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