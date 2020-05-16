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Рожкова: Фінансовий
моніторинг - це не математика

Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:17

Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика

Пропонуємо до обговорення:
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.

Дивися повний текст Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:18

Люди назначенцы Гонтревой и сейчас рулят
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:10

"можна попередити банк" і що далі робити банку з цим щастям? Банк дістане і в хвіст і в гриву, якщо не замоніторить операції, яка підпадає під формальні критерії.
svyatoslav_hromyak
 
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