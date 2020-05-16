У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Дивися повний текст Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:17
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:10
"можна попередити банк" і що далі робити банку з цим щастям? Банк дістане і в хвіст і в гриву, якщо не замоніторить операції, яка підпадає під формальні критерії.
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