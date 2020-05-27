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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34

Пенсия: каждый сам за себя

Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн.

Реальна ли такая система для Украины?


Более детально:

Пенсия: каждый сам за себя

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59

По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18

  Вкладчик1234 написав:По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)

Какая паника, к сожалению, суровая реальность :cry:

С ув.
Ірина_
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Повідомлень: 1807
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