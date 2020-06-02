Реальна ли такая система для Украины?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34
Пенсия: каждый сам за себя
Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн.
Реальна ли такая система для Украины?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59
По-моему заголовок содержит разжигание паники
"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.
А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда
В Украине ведь не так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18
Какая паника, к сожалению, суровая реальность
С ув.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01
Re: Пенсия: каждый сам за себя
добрый день.[BR]Подскажите пожалуйста кто нибудь подгружал документы в пенсионный фонд
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42
corew2020
865 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27
Re: Пенсия: каждый сам за себя
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