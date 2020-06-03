Реальна ли такая система для Украины?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34
Пенсия: каждый сам за себя
Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн.
Реальна ли такая система для Украины?
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59
По-моему заголовок содержит разжигание паники
"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.
А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда
В Украине ведь не так?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18
Какая паника, к сожалению, суровая реальность
С ув.
Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01
Re: Пенсия: каждый сам за себя
добрый день.[BR]Подскажите пожалуйста кто нибудь подгружал документы в пенсионный фонд
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42
corew2020
865 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27
Re: Пенсия: каждый сам за себя
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:57
Re: Пенсия: каждый сам за себя
подививсяі свої дані по пенсійному фонду та офігів ... пенсію мені призначать через 22 роки ... за ці 20 років роботи я сплатив у пенсійний фонд 408 тис грн ( або по нинишньому курсу 27 = 15000 долл ..тобто якщо б держава платила мені хоча б 0.5% місяць ( як платить по відсоткам МВФ та інш) то я б щомісяця отримував 75 долл , нехай я вже припинив платити в пенсійний , тоді враховуючи щомісячне нарахування відсотків, через 20 років пенсійний капітал складе 49400 дол, шо навіть по курсу 200 складе 6700 долл... і щомясяця я буду отримувати 240 дол...
при нарахуванні всього 0.25% сума склала б 27 тис та 68 долл щомісяця ...
то питаннянахіба мені така держава яка з моїми грошима впоратися не може ? і зичить де завгодно не дозволяючи при цьому мені вільно розпоряджатися своїм пенс фондом ??
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:53
Re: Пенсия: каждый сам за себя
люмпен має годувати панів, це якщо коротко
дуже добре що ви "просвітились" і тепер розумієте ху із ху
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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