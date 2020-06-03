RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:34

Пенсия: каждый сам за себя

Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн.

Реальна ли такая система для Украины?


Более детально:

Пенсия: каждый сам за себя

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные новости!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 14.09.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:59

По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11529
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6837 раз.
Подякували: 3077 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:18

  Вкладчик1234 написав:По-моему заголовок содержит разжигание паники :)

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда :)
В Украине ведь не так? :)

Какая паника, к сожалению, суровая реальность :cry:

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 14.09.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:01

Re: Пенсия: каждый сам за себя

добрый день.[BR]Подскажите пожалуйста кто нибудь подгружал документы в пенсионный фонд
leonid2922
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:19

это со скольки лет нужно работать, что бы получить 1 млн к пенсии? Зображення
corew2020
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42

corew2020

865 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27

Re: Пенсия: каждый сам за себя

  greenozon написав:865 років
а если докупить?
Джон
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:06

Джон можна, якщо є 10 млн
)))))))))
19professor69
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 15.10.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:57

Re: Пенсия: каждый сам за себя

подививсяі свої дані по пенсійному фонду та офігів ... пенсію мені призначать через 22 роки ... за ці 20 років роботи я сплатив у пенсійний фонд 408 тис грн ( або по нинишньому курсу 27 = 15000 долл ..тобто якщо б держава платила мені хоча б 0.5% місяць ( як платить по відсоткам МВФ та інш) то я б щомісяця отримував 75 долл , нехай я вже припинив платити в пенсійний , тоді враховуючи щомісячне нарахування відсотків, через 20 років пенсійний капітал складе 49400 дол, шо навіть по курсу 200 складе 6700 долл... і щомясяця я буду отримувати 240 дол...
при нарахуванні всього 0.25% сума склала б 27 тис та 68 долл щомісяця ...
то питаннянахіба мені така держава яка з моїми грошима впоратися не може ? і зичить де завгодно не дозволяючи при цьому мені вільно розпоряджатися своїм пенс фондом ??
Serg2717
 
Повідомлень: 60
З нами з: 20.10.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:53

Re: Пенсия: каждый сам за себя

  Serg2717 написав:нахіба мені така держава яка з моїми грошима впоратися не може ? і зичить де завгодно не дозволяючи при цьому мені вільно розпоряджатися своїм пенс фондом ??


люмпен має годувати панів, це якщо коротко

дуже добре що ви "просвітились" і тепер розумієте ху із ху :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16325)
03.06.2020 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.