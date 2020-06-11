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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:21

тим часом Пенсійний фонд не зараховує час знаходження у відпустці за свій рахунок на час карантина до пенсійного стажа.....напевно того що не сплачено внески до Пенсійного фонда....бо небуло зарплатні......
chieff
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:46

Re: Пенсия: каждый сам за себя

ребята,нельзя так,чтобы каждый только за себя,вместе- вы сила,за меня подумайте,работайте больше,просто заставьте себя!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 01:26

Ірина_

проще

выезжаешь на кипр фигачишь 15 лет

ждешь 65 вуаля

500 евро твои

если уж в 47 ради этого уезжали, и в 63 оформляли

сидеть на ж*** в Украине это де*** в квадрате
evgeniupetrove
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  #<12
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