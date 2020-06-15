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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 04 чер, 2020 01:21
тим часом Пенсійний фонд не зараховує час знаходження у відпустці за свій рахунок на час карантина до пенсійного стажа.....напевно того що не сплачено внески до Пенсійного фонда....бо небуло зарплатні......
Додано: Чет 04 чер, 2020 01:46
Re: Пенсия: каждый сам за себя
ребята,нельзя так,чтобы каждый только за себя,вместе- вы сила,за меня подумайте,работайте больше,просто заставьте себя!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:52
Мизантрóп
если государство шлет тебя нафиг в этом вопросе
какие действия ты должен препринять?
правильно защититься от этого государства
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