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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15

kharkov_val

Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали. :)

p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:22

  Moneta написав:kharkov_val

Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали. :)

p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43

платить даже в свой котел в нашей стране безперспективно темпы роста инфляции опережают % по пенсионным вкладам и депозитам
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:34

  kharkov_val написав:d44 пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему


А еще есть всякие бездельники из наблюдательных советов, которым отменили ограничение по размеру заработной платы :)
Но самое главное, то что двадцать лет назад в стране было 52 млн., а сейчас 32-33 млн.,перепись населения власть просто боится проводить, в 2020 сокращение уже в 140 тысяч...рождаемость продолжает падать, активное население уезжает, медицина становися менее доступной... так что территория освобождается строго по плану.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:25

На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.

И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут
Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:30

Re: Пенсия: каждый сам за себя

Настоящие евреи не работают,а зарабатывают.Работать можно учителем,охранником,директором и т.д. ,но при этом не зарабатывать.Работа от слова раб,а евреи находятся за рабОм-зарабАтывают.Это правило действует много веков.НАШЕ ВАМ С КИСТОЧКОЙ
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
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