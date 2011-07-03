|
|
|
Пенсия: каждый сам за себя
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15
kharkov_val
Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:22
Moneta написав:kharkov_val
Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
платить даже в свой котел в нашей стране безперспективно темпы роста инфляции опережают % по пенсионным вкладам и депозитам
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
-
kharkov_val
-
-
- Повідомлень: 5561
- З нами з: 18.04.08
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:34
kharkov_val написав:d44
пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему
А еще есть всякие бездельники из наблюдательных советов, которым отменили ограничение по размеру заработной платы
Но самое главное, то что двадцать лет назад в стране было 52 млн., а сейчас 32-33 млн.,перепись населения власть просто боится проводить, в 2020 сокращение уже в 140 тысяч...рождаемость продолжает падать, активное население уезжает, медицина становися менее доступной... так что территория освобождается строго по плану.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1644
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:25
На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.
И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут
Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12764
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7214 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:30
Настоящие евреи не работают,а зарабатывают.Работать можно учителем,охранником,директором и т.д. ,но при этом не зарабатывать.Работа от слова раб,а евреи находятся за рабОм-зарабАтывают.Это правило действует много веков.НАШЕ ВАМ С КИСТОЧКОЙ
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры. Остальным ставлю + ,мне не жалко,а им приятно
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4612
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 786 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|4751
|
Чет 13 жов, 2011 18:32
R2
|
|1
|4690
|
Нед 03 лип, 2011 21:50
My_Opinion
|