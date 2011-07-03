Пенсия: каждый сам за себя

Додано: Вів 06 жов, 2020 01:12

Ірина_ написав: Вкладчик1234 написав: По-моему заголовок содержит разжигание паники



"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.



А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда

В Украине ведь не так? По-моему заголовок содержит разжигание паники"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.А "каждый сам за себя" - это вражеская пропагандаВ Украине ведь не так?

Какая паника, к сожалению, суровая реальность



С ув. Какая паника, к сожалению, суровая реальностьС ув.

Вкладчик1234 написав: "это вражеская пропаганда "

Я так понимаю, именно по этой причине меня постоянно блокируют, удаляют посты, и т.д.Уважаемые!Вас это только затронуло?Существует система кидалова правильно и системно организованна в ПФ.Как это выглядит? - Это один случай из тысячи:Или этот:Свои Права граждане Украины вынуждены отстаивать в Судах. именно по пенсиях, их размерах, социальных гарантиях, и т.д.Ворами было Конституционно Принято решение в 2011 году "о выполнении судебных решений" - отменили все решения Судов по восстановлению нарушенных Прав граждан Украины в социальной политике.Именно тогда убивали под ПФ г.Донецка - шахтёров - чернобыльцев.Источник и причина - пенсию стали получать те, кто никогда не работал(на Государство, не платил налогов).!!! Вопрос, под каким предлогом её отменить?Когда в 2011 Вам это говорилось - почему то большинство только "рядилось под дурочку"Именно с 2011 года был запущен механизм обнуления "пенсии" и других социальных благ - от имени Государства Украина.Попали по сути 11 категорий, военные, шахтёры, ликвидаторы, некоторые категории мед работников, машинисты, правохранители, прокурорские,....Для ликвидации "непрерывного стажа в госслужбе" существует изменение названий структур с изменением Правового статуса и прерыванием стажа, и т.д.В ставших коммерческими структурах - увольнения специалистов со стажем (я думаю ссылку на самоубийство уволенной женщины-экономиста в Киеве давать не нужно?)В то же время, организованный криминал стал форсировать "приватизацию" стратегических предприятий где Прибыль(продукция) формировала "стоимость национального платёжного средства - гривни"Кто-то думает, что новый собственник будет эти предприятия техногогически совершенствовать- .......Именно с этой системой "прихватизации" - Украина обречена...............................................................................У нас, с Вами разные понятия "Гуляйполя".В моём понимании, именно воспитанного там:1. Это приоритет полный производителю, что работает на Государство. Создаёт надёжный тыл, собственные технологии и производства, работу, прибыль.А зелокрысы , сегодня, даже пожизненное заключение Законодательно хотят поставить под сомнение....(это какой-то бредовый сон, антиутопия,......)2. В навязанном Врагом понимании - Это разгул "русского мира" - 90е годы вернулись! - именно это и навязано лютым Врагом и его байскаками всей Украине.("Фокин" с Кравчуком и есть их впроваджувачамы)Им Украина, по большому счёту.... - они уже её продали и обналичили в иноземных фирмах, офшорах, маетках, островах, ..... (и самое интересное, вопреки Законов Украины)- Законы в Украине только для населения,для "людей" - только Права.Из этой формулы и выходит - а что такое "пенсия"?Миллион? Я уже в 90е миллионы получал - думаете, я себе мог позволить большее?А с зелёными клоунами инфляция за ближайшие пять лет всех сделает миллионерами.Так, что подход изначальноПенсия - это % от З/П? Я уже знаю три порядка начисления 92й, 95й, 100й.Для этого необходимо привести к сегодняшнему, а не зря я всегда упоминаю "Бурмич и другие против Украины" - даже иностранные судьи вынуждены признать разрыв в реальности коэфициентов приведения на инфляцию в Украине.(для тех, кто не понимает скажу просто "Воры в лапти обувают")Вот и получается - Верить в Украине нельзя никому, когда вопрос касается денег.(а если взглянуть на их лица, то....- нас ожидают нехорошие времена с погромами и ...)Именно по этой причине Враг вангует Украине перспективу Югославии - уже сегодня, нет альтернативы для населения, как брать оружие в руки и ставить заборы вокруг заводов, огородов, полей, наделов, сёл, городов,.....- Именно наймыты разрушают, отбирают, вывозят, продают, приватизируют и разрушают, вырезают заводы на металлолом,.... выжигают, сегодня, в чистую луганщину ту же,....Что Враг откровенно трактует, как "Махновщину"(хотя Вам в пример привели, что Махновщина - это прямо противополжное содержание, как раз и есть анархия, но смертная казнь за вражеские и воровские деяния) возврат "гнуссного мира" - сразу пояляются толпы наймытов, с которыми и "хорватский сценарий" - "детский лепет".Можно грузить про "выборы"...Простите, но это уже для полных лохушников, где то в Европе или США, что не представляют, что такое "выборы" в наших условиях. 100% -....