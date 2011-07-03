Пенсия: каждый сам за себя

Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
платить даже в свой котел в нашей стране безперспективно темпы роста инфляции опережают % по пенсионным вкладам и депозитам
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val написав:d44 пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему
А еще есть всякие бездельники из наблюдательных советов, которым отменили ограничение по размеру заработной платы Но самое главное, то что двадцать лет назад в стране было 52 млн., а сейчас 32-33 млн.,перепись населения власть просто боится проводить, в 2020 сокращение уже в 140 тысяч...рождаемость продолжает падать, активное население уезжает, медицина становися менее доступной... так что территория освобождается строго по плану.
На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.
И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Порахував в особовому кабінеті на сайті Пенсійного Фонда: -якщо я буду сплачувати пенсійні внески (ті що обов'язкові) із зарплатні від сьогодні до вихода на пенсію у 65 років -отримаю загалом 1761 грн на місяць -якщо я не буду сплачувати пенсійні внески (ті що обов'язкові) із зарплатні від сьогодні до вихода на пенсію у 65 років -отримаю загалом 1761 грн на місяць
1761 грн в обох випадках складається із: 761 грн пенсії 200 грн доплати за неповний стаж 800 грн доплати до мінімальної пенсійної виплати Все що тре знати про пенсії в Україні
2. Свои Права граждане Украины вынуждены отстаивать в Судах. именно по пенсиях, их размерах, социальных гарантиях, и т.д.
3. Ворами было Конституционно Принято решение в 2011 году "о выполнении судебных решений" - отменили все решения Судов по восстановлению нарушенных Прав граждан Украины в социальной политике. Именно тогда убивали под ПФ г.Донецка - шахтёров - чернобыльцев.
4. Источник и причина - пенсию стали получать те, кто никогда не работал(на Государство, не платил налогов).!!! Вопрос, под каким предлогом её отменить? Когда в 2011 Вам это говорилось - почему то большинство только "рядилось под дурочку"
5. Именно с 2011 года был запущен механизм обнуления "пенсии" и других социальных благ - от имени Государства Украина. Попали по сути 11 категорий, военные, шахтёры, ликвидаторы, некоторые категории мед работников, машинисты, правохранители, прокурорские,....
6. Для ликвидации "непрерывного стажа в госслужбе" существует изменение названий структур с изменением Правового статуса и прерыванием стажа, и т.д.
В ставших коммерческими структурах - увольнения специалистов со стажем (я думаю ссылку на самоубийство уволенной женщины-экономиста в Киеве давать не нужно?)
7. В то же время, организованный криминал стал форсировать "приватизацию" стратегических предприятий где Прибыль(продукция) формировала "стоимость национального платёжного средства - гривни" Кто-то думает, что новый собственник будет эти предприятия техногогически совершенствовать - ....... Именно с этой системой "прихватизации" - Украина обречена.
.............................................................................. 10001. У нас, с Вами разные понятия "Гуляйполя". В моём понимании, именно воспитанного там:
1. Это приоритет полный производителю, что работает на Государство. Создаёт надёжный тыл, собственные технологии и производства, работу, прибыль.(За крысятничество Нестор Иванович казнил публично и лично, если это до него доходило) А зелокрысы , сегодня, даже пожизненное заключение Законодательно хотят поставить под сомнение....(это какой-то бредовый сон, антиутопия,......)
2. В навязанном Врагом понимании - Это разгул "русского мира" - 90е годы вернулись! - именно это и навязано лютым Врагом и его байскаками всей Украине.("Фокин" с Кравчуком и есть их впроваджувачамы) Им Украина, по большому счёту.... - они уже её продали и обналичили в иноземных фирмах, офшорах, маетках, островах, ..... (и самое интересное, вопреки Законов Украины)
Вот и получается - Верить в Украине нельзя никому, когда вопрос касается денег.(а если взглянуть на их лица, то....- нас ожидают нехорошие времена с погромами и ...)
Именно по этой причине Враг вангует Украине перспективу Югославии - уже сегодня, нет альтернативы для населения, как брать оружие в руки и ставить заборы вокруг заводов, огородов, полей, наделов, сёл, городов,..... - Именно наймыты разрушают, отбирают, вывозят, продают, приватизируют и разрушают, вырезают заводы на металлолом,.... выжигают, сегодня, в чистую луганщину ту же, https://patrioty.org.ua/blogs/koly-rosi ... 46899.html .... - Ну нет альтернативы, для населения, как с оружием в руках быть Гарантами Конституции Украины. Что Враг откровенно трактует, как "Махновщину"(хотя Вам в пример привели, что Махновщина - это прямо противополжное содержание, как раз и есть анархия, но смертная казнь за вражеские и воровские деяния) возврат "гнуссного мира" - сразу пояляются толпы наймытов, с которыми и "хорватский сценарий" - "детский лепет".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.