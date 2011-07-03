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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:15

kharkov_val

Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали. :)

p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:22

  Moneta написав:kharkov_val

Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали. :)

p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43

платить даже в свой котел в нашей стране безперспективно темпы роста инфляции опережают % по пенсионным вкладам и депозитам
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:34

  kharkov_val написав:d44 пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему


А еще есть всякие бездельники из наблюдательных советов, которым отменили ограничение по размеру заработной платы :)
Но самое главное, то что двадцать лет назад в стране было 52 млн., а сейчас 32-33 млн.,перепись населения власть просто боится проводить, в 2020 сокращение уже в 140 тысяч...рождаемость продолжает падать, активное население уезжает, медицина становися менее доступной... так что территория освобождается строго по плану.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:25

На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.

И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут
Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:59

Порахував в особовому кабінеті на сайті Пенсійного Фонда:
-якщо я буду сплачувати пенсійні внески (ті що обов'язкові) із зарплатні від сьогодні до вихода на пенсію у 65 років -отримаю загалом 1761 грн на місяць
-якщо я не буду сплачувати пенсійні внески (ті що обов'язкові) із зарплатні від сьогодні до вихода на пенсію у 65 років -отримаю загалом 1761 грн на місяць

1761 грн в обох випадках складається із:
761 грн пенсії
200 грн доплати за неповний стаж
800 грн доплати до мінімальної пенсійної виплати

Все що тре знати про пенсії в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 01:12

  Ірина_ написав:
  Вкладчик1234 написав:По-моему заголовок содержит разжигание паники

"Идеологически верно" писать, что "всё будет хорошо, и даже лучше", "государство позаботится о гражданах", и т.д.

А "каждый сам за себя" - это вражеская пропаганда
В Украине ведь не так?

Какая паника, к сожалению, суровая реальность

С ув.

:mrgreen: Я так понимаю, именно по этой причине меня постоянно блокируют, удаляют посты, и т.д.
  Вкладчик1234 написав:"это вражеская пропаганда "



Уважаемые!
Вас это только затронуло?

1.Существует система кидалова правильно и системно организованна в ПФ.
Как это выглядит? - Это один случай из тысячи: https://ternopol.znaj.ua/340976-geroy-v ... -invalidah
Или этот: https://chronicle.znaj.ua/ru/340997-mal ... rinizhuyut

2. Свои Права граждане Украины вынуждены отстаивать в Судах. именно по пенсиях, их размерах, социальных гарантиях, и т.д.

3. Ворами было Конституционно Принято решение в 2011 году "о выполнении судебных решений" - отменили все решения Судов по восстановлению нарушенных Прав граждан Украины в социальной политике.
Именно тогда убивали под ПФ г.Донецка - шахтёров - чернобыльцев.

4. Источник и причина - пенсию стали получать те, кто никогда не работал(на Государство, не платил налогов).!!! Вопрос, под каким предлогом её отменить?
Когда в 2011 Вам это говорилось - почему то большинство только "рядилось под дурочку"

5. Именно с 2011 года был запущен механизм обнуления "пенсии" и других социальных благ - от имени Государства Украина.
Попали по сути 11 категорий, военные, шахтёры, ликвидаторы, некоторые категории мед работников, машинисты, правохранители, прокурорские,....

6. Для ликвидации "непрерывного стажа в госслужбе" существует изменение названий структур с изменением Правового статуса и прерыванием стажа, и т.д.

В ставших коммерческими структурах - увольнения специалистов со стажем (я думаю ссылку на самоубийство уволенной женщины-экономиста в Киеве давать не нужно?)

7. В то же время, организованный криминал стал форсировать "приватизацию" стратегических предприятий где Прибыль(продукция) формировала "стоимость национального платёжного средства - гривни"
Кто-то думает, что новый собственник будет эти предприятия техногогически совершенствовать :?: :mrgreen: - .......
Именно с этой системой "прихватизации" - Украина обречена.

..............................................................................
10001. У нас, с Вами разные понятия "Гуляйполя".
В моём понимании, именно воспитанного там:

1. Это приоритет полный производителю, что работает на Государство. Создаёт надёжный тыл, собственные технологии и производства, работу, прибыль.(За крысятничество Нестор Иванович казнил публично и лично, если это до него доходило) А зелокрысы , сегодня, даже пожизненное заключение Законодательно хотят поставить под сомнение....(это какой-то бредовый сон, антиутопия,......)

2. В навязанном Врагом понимании - Это разгул "русского мира" - 90е годы вернулись! - именно это и навязано лютым Врагом и его байскаками всей Украине.("Фокин" с Кравчуком и есть их впроваджувачамы)
Им Украина, по большому счёту.... - они уже её продали и обналичили в иноземных фирмах, офшорах, маетках, островах, ..... (и самое интересное, вопреки Законов Украины)

- Законы в Украине только для населения,
для "людей" - только Права.
Из этой формулы и выходит - а что такое "пенсия"?
Миллион? Я уже в 90е миллионы получал - думаете, я себе мог позволить большее?
А с зелёными клоунами инфляция за ближайшие пять лет всех сделает миллионерами.
Так, что подход изначально "не с той стороны".
Пенсия - это % от З/П? Я уже знаю три порядка начисления 92й, 95й, 100й.
Для этого необходимо привести к сегодняшнему, а не зря я всегда упоминаю "Бурмич и другие против Украины" - даже иностранные судьи вынуждены признать разрыв в реальности коэфициентов приведения на инфляцию в Украине.
(для тех, кто не понимает скажу просто "Воры в лапти обувают")
https://lifedon.com.ua/society/society_ ... latit.html
https://fbc.ua/news/obshhestvo/v-donets ... j-skandal/
https://lifedon.com.ua/society/society_ ... imuma.html
https://fbc.ua/news/ekonomika/chinovnik ... e-ekspert/
https://www.0629.com.ua/news/2894004/vo ... foto-video
https://timeze2019.blogspot.com/p/30.html


Вот и получается - Верить в Украине нельзя никому, когда вопрос касается денег.(а если взглянуть на их лица, то....- нас ожидают нехорошие времена с погромами и ...)

Именно по этой причине Враг вангует Украине перспективу Югославии - уже сегодня, нет альтернативы для населения, как брать оружие в руки и ставить заборы вокруг заводов, огородов, полей, наделов, сёл, городов,.....
- Именно наймыты разрушают, отбирают, вывозят, продают, приватизируют и разрушают, вырезают заводы на металлолом,.... выжигают, сегодня, в чистую луганщину ту же, https://patrioty.org.ua/blogs/koly-rosi ... 46899.html ....
- Ну нет альтернативы, для населения, как с оружием в руках быть Гарантами Конституции Украины.
Что Враг откровенно трактует, как "Махновщину"(хотя Вам в пример привели, что Махновщина - это прямо противополжное содержание, как раз и есть анархия, но смертная казнь за вражеские и воровские деяния) возврат "гнуссного мира" - сразу пояляются толпы наймытов, с которыми и "хорватский сценарий" - "детский лепет".



Можно грузить про "выборы"... https://strana.ua/news/293280-v-luhansk ... telej.html
Простите, но это уже для полных лохушников, где то в Европе или США, что не представляют, что такое "выборы" в наших условиях. 100% -....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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