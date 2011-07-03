Пенсия: каждый сам за себя

Додано: Пон 05 жов, 2020 12:25

На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.



И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут

Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте