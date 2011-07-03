Пенсия: каждый сам за себя

Додано: Вів 06 жов, 2020 18:18

Жаль модер удалил.

Вернусь в двух словах:

- Каждый сам за себя официально с 2011 года.

- Какие могут быть телодвижения, когда всё давно расписано, поделено, решено.

- Только Офшор

- Только активы за пределом обезьянника

.................................

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.