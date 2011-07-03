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Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:15
kharkov_val
Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:22
Moneta написав:kharkov_val
Утопят ее в первую очередь пайщики, вот Вы осознали 10 лет назад, что пенсии не видать. а сколько пересичных осознают после откровений Шмыгаля, что платить в солидарный котел - бессмысленно? Вот когда решающее большинство осознает, тогда и наполнять его станет не из чего, сколько бы себе боевых наград прокуроры не рисовали.
p.s. в киеве опт чуть растет прием .42-43
платить даже в свой котел в нашей стране безперспективно темпы роста инфляции опережают % по пенсионным вкладам и депозитам
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:34
kharkov_val написав:d44
пенсии главам нафтагазов укрзализниць судьям прокурорам депутатам укргидроресурсам энергоатомам могут утопить всю пенсионную систему
А еще есть всякие бездельники из наблюдательных советов, которым отменили ограничение по размеру заработной платы
Но самое главное, то что двадцать лет назад в стране было 52 млн., а сейчас 32-33 млн.,перепись населения власть просто боится проводить, в 2020 сокращение уже в 140 тысяч...рождаемость продолжает падать, активное население уезжает, медицина становися менее доступной... так что территория освобождается строго по плану.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:25
На обычные пенсии "денег нет", а на всякие чиновничьи, судейские, слабовиков и т.д. - деньги есть.
И на зарплаты и премии "наблюдательным советам", которые пилят госпредприятия деньги есть, и пенсии у "железнодорожников", "пуштунов" и латышей - тоже будут
Причём "кормовая база" обеспечена "клятым совком", и урезанием и "стрижкой" пересичных
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Додано: Вів 06 жов, 2020 18:18
Жаль модер удалил.
Вернусь в двух словах:
- Каждый сам за себя официально с 2011 года.
- Какие могут быть телодвижения, когда всё давно расписано, поделено, решено.
- Только Офшор
- Только активы за пределом обезьянника
.................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:56
Видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 251 мільярд, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%.
Загалом, за 11 місяців цьогоріч Фонд отримав 417 мільярдів гривень, з яких 166 мільярдів - кошти держбюджету.
Видатки за цей період становили 435,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 18,4 мільярда гривень.
З початку року Фонд отримав на 19,4 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у листопаді - на 1,5 мільярда менше.
Видатки у листопаді знову перевищили надходження: 40 мільярдів проти 38,9 мільярда гривень. Раніше повідомлялось, що жовтень став першим місяцем року, де доходи Пенсійного фонду зрівнялися з видатками.
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jump
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:16
jump написав:
..Видатки за цей період становили 435,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 18,4
мільярда гривень.
З початку року Фонд отримав на 19,4
мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску,...
как так ? где ярд делся ?
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