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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:евро это валюта союзных отношений, и подвержена риску развала договора между участниками

Строго говоря, доллар Объединенных Государств Америки - это тоже валюта союзных отношений. Союз чуть более устоявшийся, но сути это не меняет :)

В мире нет ничего вечного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  remark написав:А евро уже не валюта?


евро валюта для спекуляций на паре евро/долл, евро/фунт, евро/франк, евро/австр или канадский доллар

надо вовремя купить и вовремя продать
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:00

  prodigy написав:
  fin написав:Я сам, скажем так, силовик в отставке


тоже "силовик в отставке", продолжаю активную жизнь, 3 раза в неделю в gym, ежедневно прогулки с собакой по 5-6км, еще работаю (большой дом-много работы постоянно)

согласен, что отношение к своему здоровью надо воспитывать у детей начиная с 4-5лет (а не с 16-18)
Имел ввиду, что в 16 лет юноша должен четко знать, понимать кем он хочет быть, куда поступать. Я, например, уже в 9 классе знал, что буду поступать в единственный в Союзе военный вуз, готовящий военных финансистов, в Ярославле. И не жалею. Лучшие годы, хоть и тяжело было.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:46

Re: Пенсия: каждый сам за себя

Пускай себе эти копейки оставят
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