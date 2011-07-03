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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:51

Re: Пенсия: каждый сам за себя

Успіх написав:А от цікаво, якщо б ви ще були 12р. ФОПом і сплачували ЄСВ :mrgreen: - в результаті мали б 24р. стажу - претензії були б, що пенсії держава не дає? - а грошики то сплачувалось 10р :mrgreen:
Або, хто пропрацював ФОПом 25р. і сплачував ЄСВ всі 25р., а при виході на пенсію держава покаже фак? :shock: :mrgreen:

І в цьому випадку теж нема підстав для претензій. ФОП сплачує ЕСВ, як половина мінімальної пенсії, тобто навіть на мінімальну пенсію не заробив, якщо дивитися справедливо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:30

  Успіх написав:Я то не розраховую на держпенсією, від слова взагалі! - але кров нагла заливає від тої дурної сплати "в безодню"!

Да ты громче всех будешь волати, почему у тебя такая маленькая пенсия, ты же всю жизнь работал.

Но оплата тобой ЕСВ по-минимуму = минимальная пенсия.
Хочешь больше ? или плати больше ЕСВ, или накопительная пенсия. Твой будущий смарт - такое себе, а твоя тёща - не вечна

  Успіх написав:І зараз мені закинуть, що мовляв ті кошти, що я сплачую ЄСВ переходять, наче, моїм батькам-пенсіонерам...
Ок.
А як себе мають почувати ті, що сплачують нанадцять років ЄСВ - і батьків їхніх в живих немає? :shock:

Не конкретно твоим родителям, а вообще всем пенсионерам. Это и есть суть солидарной системы
Но ты этого не понимаешь. Но волати, по выходу на пенсию - точно будешь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:36

  Hotab написав:
  Успіх написав:але кров нагла заливає від тої дурної сплати "в безодню"!

Не в безодню. Мені 18.5 держава платить. Дякую, Успіх.

Ну военная пенсия - це трошки по-другому начисление

Но суть правильная - ты бОльше платишь ЕСВ, тебе потом бОльше пенсии.

У меня также :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:54

В госпенсию уже давно не верю. Другой вопрос, что уровень наших доходов в среднем не позволяет самостоятельно организовать безбедную.
BìnhAutoDat
 
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