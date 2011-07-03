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Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:51
Успіх написав:
А от цікаво, якщо б ви ще були 12р. ФОПом і сплачували ЄСВ
- в результаті мали б 24р. стажу - претензії були б, що пенсії держава не дає? - а грошики то сплачувалось 10р
Або, хто пропрацював ФОПом 25р. і сплачував ЄСВ всі 25р., а при виході на пенсію держава покаже фак?
І в цьому випадку теж нема підстав для претензій. ФОП сплачує ЕСВ, як половина мінімальної пенсії, тобто навіть на мінімальну пенсію не заробив, якщо дивитися справедливо
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Faceless
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:30
Успіх написав:
Я то не розраховую на держпенсією, від слова взагалі! - але кров нагла заливає від тої дурної сплати "в безодню"!
Да ты громче всех будешь волати, почему у тебя такая маленькая пенсия, ты же всю жизнь работал.
Но оплата тобой ЕСВ по-минимуму = минимальная пенсия.
Хочешь больше ? или плати больше ЕСВ, или накопительная пенсия. Твой будущий смарт - такое себе, а твоя тёща - не вечна
Успіх написав:
І зараз мені закинуть, що мовляв ті кошти, що я сплачую ЄСВ переходять, наче, моїм батькам-пенсіонерам...
Ок.
А як себе мають почувати ті, що сплачують нанадцять років ЄСВ - і батьків їхніх в живих немає?
Не конкретно твоим родителям, а вообще всем пенсионерам. Это и есть суть солидарной системы
Но ты этого не понимаешь. Но волати, по выходу на пенсию - точно будешь
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pesikot
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:36
Hotab написав: Успіх написав:
але кров нагла заливає від тої дурної сплати "в безодню"!
Не в безодню. Мені 18.5 держава платить. Дякую, Успіх.
Ну военная пенсия - це трошки по-другому начисление
Но суть правильная - ты бОльше платишь ЕСВ, тебе потом бОльше пенсии.
У меня также
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:54
В госпенсию уже давно не верю. Другой вопрос, что уровень наших доходов в среднем не позволяет самостоятельно организовать безбедную.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 09:19
Faceless написав: Успіх написав:
А от цікаво, якщо б ви ще були 12р. ФОПом і сплачували ЄСВ
- в результаті мали б 24р. стажу - претензії були б, що пенсії держава не дає? - а грошики то сплачувалось 10р
Або, хто пропрацював ФОПом 25р. і сплачував ЄСВ всі 25р., а при виході на пенсію держава покаже фак?
І в цьому випадку теж нема підстав для претензій. ФОП сплачує ЕСВ, як половина мінімальної пенсії, тобто навіть на мінімальну пенсію не заробив, якщо дивитися справедливо
Ви відстали від життя десь на 15 років...ФОП сплачує ЄСВ з мінімалки
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:19
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