Пенсия: каждый сам за себя

Додано: Нед 17 жов, 2021 12:06

Когда очередная девальвация гривны (до 30)?Имхо гривна переоцена и намного.Средняя ЗП в Украине перевалила 500$Я удивляюсь, как мы раньше жили (в период с 1990 по 2004 год) на 40$ в месяц?Помню в тот период одни брюки на шесть лет. Да и в продаже приличных вещей не было.14 лет слито из жизни."Спасибо" нашим тогдашним правителям за нашу "роскошную" жизнь.А вы знаете, что так называемая недавняя "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва.Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию.При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше.Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак.Я вам открыл глаза на несправедливость, о которой все умалчивают, не до конца понимают и осознают.Вы намного будете больше получать пенсию (на 20 - 30% !!Ё!!!), если на год позже выйдете на пенсию (так как каждый год средняя зарплата в Украине растёт как на дрожжах!!!).Так что плюсуйте.Ценность моего сообщения вы даже не сможете сейчас осознать и оценить.