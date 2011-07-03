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Пенсия: каждый сам за себя

Пенсия: каждый сам за себя
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда очередная девальвация гривны (до 30)?
Имхо гривна переоцена и намного.
Средняя ЗП в Украине перевалила 500$ :shock:
Я удивляюсь, как мы раньше жили (в период с 1990 по 2004 год) на 40$ в месяц? :oops:
Помню в тот период одни брюки на шесть лет. Да и в продаже приличных вещей не было.
14 лет слито из жизни.
"Спасибо" нашим тогдашним правителям за нашу "роскошную" жизнь.
А вы знаете, что так называемая недавняя "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва.
Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию.
При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше.
Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак.
Я вам открыл глаза на несправедливость, о которой все умалчивают, не до конца понимают и осознают.
Вы намного будете больше получать пенсию (на 20 - 30% !!Ё!!!), если на год позже выйдете на пенсию (так как каждый год средняя зарплата в Украине растёт как на дрожжах!!!).
Так что плюсуйте.
Ценность моего сообщения вы даже не сможете сейчас осознать и оценить.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:18

  Yuri_61 написав:А вы знаете, что так называемая недавняя "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва.

Чув дзвін, та не знає де він
По новой реформе действительно участвует средняя ЗП, но как коэфициент вашей ЗП в отношении средней ЗП, что позволило, как раз, увеличивать размер пенсий

А про ЗП за последний год, а ты ничего не путаешь ? Это только у держслужбовцев было

  Yuri_61 написав:Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию.
При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше.
Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак.

То уменьшает пенсию, то увеличивает ... ты сам для себя разберись
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ты не в теме песикотя
посыл был такой: при одинаковом страховом стаже и зарплатном коэфициенте, тот, кто оформит пенсию по возрасту в 2022 году будет иметь песию на 20 - 30% выше, чем тот же человек, если он оформит пенсию в 2021 году. Это мой лайфак. Об этом особо не говорят на каждом углу.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:37

Re: Пенсия: каждый сам за себя

Правильный посыл - на пенсию нефть рассчитывать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 08:01

Re: Пенсия: каждый сам за себя

  Yuri_61 написав:при одинаковом страховом стаже и зарплатном коэфициенте, тот, кто оформит пенсию по возрасту в 2022 году будет иметь песию на 20 - 30% выше, чем тот же человек, если он оформит пенсию в 2021 году. Это мой лайфак. Об этом особо не говорят на каждом углу.

Без цитат я потерял нить. А на основе чего вы так решили?
BìnhAutoDat
 
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