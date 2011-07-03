|
|
|
Пенсия: каждый сам за себя
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:06
Когда очередная девальвация гривны (до 30)?
Имхо гривна переоцена и намного.
Средняя ЗП в Украине перевалила 500$
Я удивляюсь, как мы раньше жили (в период с 1990 по 2004 год) на 40$ в месяц?
Помню в тот период одни брюки на шесть лет. Да и в продаже приличных вещей не было.
14 лет слито из жизни.
"Спасибо" нашим тогдашним правителям за нашу "роскошную" жизнь.
А вы знаете, что так называемая недавняя "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва.
Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию.
При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше.
Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак.
Я вам открыл глаза на несправедливость, о которой все умалчивают, не до конца понимают и осознают.
Вы намного будете больше получать пенсию (на 20 - 30% !!Ё!!!), если на год позже выйдете на пенсию (так как каждый год средняя зарплата в Украине растёт как на дрожжах!!!).
Так что плюсуйте.
Ценность моего сообщения вы даже не сможете сейчас осознать и оценить.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:18
Yuri_61 написав:
А вы знаете, что так называемая недавняя "пенсионная реформа" уменьшает размер пенсии намного, так как берётся для расчёта пенсии средняя ЗП по Украине за последние 3 года. А это намного уменьшает размер пенсии. А раньше, до этой реформы, бралась к расчёту зарплата за последний год. "Спасибо" за это особое депутатам Рады прошлого созыва.
Чув дзвін, та не знає де він
По новой реформе действительно участвует средняя ЗП, но как коэфициент вашей ЗП в отношении средней ЗП, что позволило, как раз, увеличивать размер пенсий
А про ЗП за последний год, а ты ничего не путаешь ? Это только у держслужбовцев было
Yuri_61 написав:
Последнюю информацию гарантирую вы не знали и не осознавали. Не оформляйте пенсию как это только возможно! Индиксации пенсий не поправит вам ситуацию.
При равных прочих условиях (страховой стаж и зарплатный коэффициент) человек вышедший на пенсию на один год позже получит пенсию гораздо большую, чем человек вышедший на пенсию на год раньше.
Вы этого не знали. Плюсуйте мне за мой лайфхак.
То уменьшает пенсию, то увеличивает ... ты сам для себя разберись
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6398
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1189 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:29
посыл был такой: при одинаковом страховом стаже и зарплатном коэфициенте, тот, кто оформит пенсию по возрасту в 2022 году будет иметь песию на 20 - 30% выше, чем тот же человек, если он оформит пенсию в 2021 году. Это мой лайфак. Об этом особо не говорят на каждом углу.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2319
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:37
Правильный посыл - на пенсию нефть рассчитывать.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7073
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 08:01
Yuri_61
Без цитат я потерял нить. А на основе чего вы так решили?
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 гру, 2021 16:31
Двоє колег, практично за однакового стажу та зарплати на одній посаді,оформили пенсію у 2019 та 2021 роках. У першого пенсія - 6000 грн., у другого - 8000 грн.
Різниця тільки у тому, що при обчисленні пенсій була різна одна зі складових (дуже важлива, визначальна, як писав вище Yuri_61) - середня зарплата за три попередніх роки перед роком призначення пенсії.
-
Serebashka
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 09.01.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 січ, 2022 15:32
Реальна вполне
-
Finnik
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 04.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:29
До речі, хто отримує (або, можливо, родичі) пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (колишні військові, міліціонери, прикордонники, пожежники ...) - державні органи наразі не роблять самі нічого для того, щоб пенсія була обрахована у розмірі згідно цього Закону.
Так, з 01.01.2018 (для міліціонерів - з 01.01.2016) пенсії були перераховані з трьох складових грошового забезпечення, відповідно до постанови КМУ (при цьому пенсійний фонд протиправно зменшив розмір пенсії до 70% грошового забезпечення - тільки за рішенням суду нараховує у тому відсотку, з якого призначена пенсія).
У подальшому постанова КМУ була скасована, внаслідок чого з 01.04.2019 вказані особи набули право на перерахунок пенсії у повному розмірі (згідно всіх склдових зарплати теперішніх працівників).
Адгоритм дій такий:
1. потрібно звернутись до органу, який видає довідку про грошове забезпечення (обласний комісаріат для військових, ТМО МВС для міліціонерів, тошо), для направлення оновленої довідки про грошове забезпечення станом на 05.03.2019 до обласного пенсійного фонду;
2. пенсійний фонд отримує довідку і нічого не робить. Потрібно звернутись до пенсійного фонду з листом про проведення перерахунку на підставі оновленої довідки.
3. пенсійний фонд відмовляє, про що надсилає лист - і отримавши цю відмову - потрібно звернутись до суду з позовом.
4. тільки на виконання рішення суду перерахунок буде здійснений. Після рішення суду потрібно звернутись з листом, щоб фонд повідомив про наслідок перерахунку.
Це коротко. У подальшому фонд також знову зменшить відсоток, а також може обмежити розмір пенсії 10-ма прожитковими мінімумами. Це є підстаою для нового позову..
-
Serebashka
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 09.01.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2069
|
|
|0
|6164
|
Чет 13 жов, 2011 17:32
R2
|
|1
|6267
|
Нед 03 лип, 2011 20:50
My_Opinion
|