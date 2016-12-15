Дюрі-бачі написав:Starikan Звісно це оффтоп, але важливий фактор: в пенсійному працюють *нехороші люди* і на справедливе нарахування пенсії можуть очікувати тільки ті, хто почав працювати з 2000-х, бо там всі дані є онлайн. А всім, хто виходить на пенсію зараз - намагаються занизити її як можуть: зокрема мамі нарахували були 4800, і довелось доводити через суд, що насправді пенсія має бути 9700 і ще окремо 10 пенсій компенсації
Такое тоже бывает. После весенней индексации меня лишили доплаты 450 за 75-летний возраст. На мой запрос прислали письмо, в котором со ссылками на кучу законов сообщили, что мне не положено, поскольку моя пенсия превышает так наз. "среднюю зарплату за 2020 год, использующуюся для начисления пенсии после индексации", т.е. 10300 грн. "Будем разбираться" (с)
demichh написав:У нас тоже трудовой стаж с 17 лет идет (Учеба в институте на стационаре), а у кого и раньше (техникум)
Ішов. З 2004 тільки при умові сплати внесків навчання зараховують в стаж. Це б'є по наукових кадрах які довго вчились ще і додатково в аспірантурах-докторантурах.
Economist написав:Працював в пенсійному, і скажу як є: ніхто не має зацікавленості занижувати пенсію, навпаки обирається найвигідніший варіант.
Тому маємо:
Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 млрд грн. За підрахунками Міністерства фінансів, 1 березня 2023 року за рішенням судів держава мала виплатити 43,1 млрд грн у 333,4 тис програних справ. За даними Мінфіну, існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави. https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/699531/
Raymond написав:Раніше його було достатньо 15 років, потім підняли здається до 25, а далі тим хто буде виходити на пенсію потрібно буде 35 років стажу.
Піднімали жорстко - кожен рік на рік зростала вимога. Тобто догнати неможливо, кому не вистачало. Правильно бути за рік піднімати вимогу до стажу на 3-6 міс. В США:
З 2028 р можна йти на пенсію якщо маєш 40 років стажу незалежно від віку. Як на мене солідарна система та у воєнний час, та ще і така, що наповнюється грошима зарубіжних партнерів, зовсім би не мала генерувати пенсії +100 тис. Бо це так якби всі стояли за безплатним супом, але обраним його давали з доставкою з елітних закладів. За ці пенсії невідомо як ще мають розплачуватись малочисельні діти та внуки всіх теперішніх пенсіонерів. Та і в ЄС розриви в пенсіях становлять до 4 разів, а в окремих країнах ще менше. Навіть більше того - приклад:
Данська пенсійна система має два основні елементи – це пенсія від держави і пенсія, яку людина отримує з пенсійного фонду. Державна пенсія вираховується у такий спосіб: якщо людина мала велику зарплатню і тепер у неї є великі накопичення, її пенсія буде нижчою. І навпаки, якщо людина не заробляла багато, або взагалі не працювала, то держава платитиме їй більше, розповідає Торбен Андерсен, професор економіки Орхуського університету. https://www.radiosvoboda.org/a/29540611.html
Пенсионер в 2019 году подавал заявку на пенсию. При расчёте пенсии сотрудником ПФУ была допущена ошибка (учитывается неправильный размер средней заработной платы по Украине, период указан правильный, а сумма взята как будто подали заявление на пенсию в 2017 году). Выявили только сейчас этот ляп -- разница в выплате составляет в районах 1,5к—2к ₴. При этом это уже не первый случай.
Насколько реально сейчас этот вопрос порешать без суда и через портал ПФУ?