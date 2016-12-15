Додано: П'ят 28 кві, 2023 06:52

demichh написав: У нас тоже трудовой стаж с 17 лет идет (Учеба в институте на стационаре), а у кого и раньше (техникум) У нас тоже трудовой стаж с 17 лет идет (Учеба в институте на стационаре), а у кого и раньше (техникум)

Economist написав: Працював в пенсійному, і скажу як є: ніхто не має зацікавленості занижувати пенсію, навпаки обирається найвигідніший варіант. Працював в пенсійному, і скажу як є: ніхто не має зацікавленості занижувати пенсію, навпаки обирається найвигідніший варіант.



За підрахунками Міністерства фінансів, 1 березня 2023 року за рішенням судів держава мала виплатити 43,1 млрд грн у 333,4 тис програних справ.

За даними Мінфіну, існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави. https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/699531/ Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 млрд грн.За підрахунками Міністерства фінансів, 1 березня 2023 року за рішенням судів держава мала виплатити 43,1 млрд грн у 333,4 тис програних справ.За даними Мінфіну, існують високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

Raymond написав: Раніше його було достатньо 15 років, потім підняли здається до 25, а далі тим хто буде виходити на пенсію потрібно буде 35 років стажу. Раніше його було достатньо 15 років, потім підняли здається до 25, а далі тим хто буде виходити на пенсію потрібно буде 35 років стажу.

https://migrant.biz.ua/ssha/zhittya-ssh ... -ssha.html Тим, хто народився після 1937 року, ценз збільшується на 2 місяці за кожний наступний рік.

https://www.radiosvoboda.org/a/29540611.html Данська пенсійна система має два основні елементи – це пенсія від держави і пенсія, яку людина отримує з пенсійного фонду. Державна пенсія вираховується у такий спосіб: якщо людина мала велику зарплатню і тепер у неї є великі накопичення, її пенсія буде нижчою. І навпаки, якщо людина не заробляла багато, або взагалі не працювала, то держава платитиме їй більше, розповідає Торбен Андерсен, професор економіки Орхуського університету.

Ішов. З 2004 тільки при умові сплати внесків навчання зараховують в стаж. Це б'є по наукових кадрах які довго вчились ще і додатково в аспірантурах-докторантурах.Тому маємо:Піднімали жорстко - кожен рік на рік зростала вимога. Тобто догнати неможливо, кому не вистачало. Правильно бути за рік піднімати вимогу до стажу на 3-6 міс.В США:З 2028 р можна йти на пенсію якщо маєш 40 років стажу незалежно від віку.Як на мене солідарна система та у воєнний час, та ще і така, що наповнюється грошима зарубіжних партнерів, зовсім би не мала генерувати пенсії +100 тис. Бо це так якби всі стояли за безплатним супом, але обраним його давали з доставкою з елітних закладів.За ці пенсії невідомо як ще мають розплачуватись малочисельні діти та внуки всіх теперішніх пенсіонерів. Та і в ЄС розриви в пенсіях становлять до 4 разів, а в окремих країнах ще менше. Навіть більше того - приклад: