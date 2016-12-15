Bobua написав:А от цікаво, чому наразі останню зарплату на порталі ПФУ показує аж за травень
Інформація в ПФУ передається поквартально...тобто за липень/серпень/вересень - інформацію можна подавати аж до 9 листопада +останній термін сплати соціального внеску - також до 9 листопада...то може ПФУ нічого не показує поки не отримав платежів
Ха... То не для війська. Ми вже були рік в ЗСУ як вони лише почали займатись внесенням даних за минулий рік. Тепер от думаю, чи вдалось їм налагодити процес.
beee написав:Наши "старые пердуны" построили самую глубокую станцию метро в мире с отпуском вестибюля 3 тысячи тонн под землю. Рано списывать со счетов
Слідкував за будівництвом шляхопроводу в Миколацові через колії по Великому будівництву. І там широко відомий у вузькиз колах Авдокушин сказав, що щастосовують технологію бетонування, як для атомних реакторів. Показав цьотку, видно інженера мостобудівельника.Яка стояла на двох костилях, якось примудряючись при тому тримати в руках креслення. На вигляд їй було далеко за 70.
сенйори ІТшники, теж "штучний товар", але слухаєм уважно Шамана: "після 40 - непотріб"
знову брешеш, flyman? де я таке казав?
чи можливо ти розширив асортимент вживання грибів? ти з цим обережніше
BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.
А потім революція, переворот, "то все попереднікі". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США (бо долар - резервна валюта всього світу).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 жов, 2023 17:12, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.
А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.
й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...
BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.
А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.
й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...
А що краще за державу?
Напр, влада олігархату? І у них будуть 100% роботизовані виробництва. Навіть охорона. До цього вже йде. Вже нині люди воювати нездатні й дронам хочуть прикрути ШІ, який сам визначатиме і вбиватиме цілі...
Де тут місце “людини пересічної“?
То може краще таки держава, яка зможе якось таки спрямувати пересічним якийсь % від усіх тих робовиробництв? Безумовн.баз.дохід. -- це й може бути пенсія в майбутньому. Пенс.вік. 18років? Чи 19? А від 18 до 19 -- спроби знайти хоч якусь працю у світі де працюють частки %?
BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.
А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.
й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...