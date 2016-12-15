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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 05:18

  budivelnik написав:
  Bobua написав:А от цікаво, чому наразі останню зарплату на порталі ПФУ показує аж за травень
Інформація в ПФУ передається поквартально...тобто за липень/серпень/вересень - інформацію можна подавати аж до 9 листопада
+останній термін сплати соціального внеску - також до 9 листопада...то може ПФУ нічого не показує поки не отримав платежів


Ха...
То не для війська.
Ми вже були рік в ЗСУ як вони лише почали займатись внесенням даних за минулий рік.
Тепер от думаю, чи вдалось їм налагодити процес.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 16:32

  flyman написав:
  Bolt написав:
  beee написав:Наши "старые пердуны" построили самую глубокую станцию метро в мире с отпуском вестибюля 3 тысячи тонн под землю. Рано списывать со счетов

Слідкував за будівництвом шляхопроводу в Миколацові через колії по Великому будівництву.
І там широко відомий у вузькиз колах Авдокушин сказав, що щастосовують технологію бетонування, як для атомних реакторів. Показав цьотку, видно інженера мостобудівельника.Яка стояла на двох костилях, якось примудряючись при тому тримати в руках креслення. На вигляд їй було далеко за 70.

сенйори ІТшники, теж "штучний товар", але слухаєм уважно Шамана: "після 40 - непотріб"

знову брешеш, flyman? де я таке казав?

чи можливо ти розширив асортимент вживання грибів? ти з цим обережніше :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 16:40

Re: Пенсії в Україні

  BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.

А потім революція, переворот, "то все попереднікі". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США (бо долар - резервна валюта всього світу).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 жов, 2023 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 жов, 2023 16:47

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.

А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.

й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 11:12

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.

А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.

й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...


А що краще за державу?

Напр, влада олігархату? І у них будуть 100% роботизовані виробництва. Навіть охорона. До цього вже йде. Вже нині люди воювати нездатні й дронам хочуть прикрути ШІ, який сам визначатиме і вбиватиме цілі... :evil:

Де тут місце “людини пересічної“?


То може краще таки держава, яка зможе якось таки спрямувати пересічним якийсь % від усіх тих робовиробництв?
Безумовн.баз.дохід. -- це й може бути пенсія в майбутньому.
Пенс.вік. 18років? Чи 19? А від 18 до 19 -- спроби знайти хоч якусь працю у світі де працюють частки %?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 13:59

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:В Польщі з цього року зробили обовязковою частину накопичувальної пенсії - віддаєш по бажанню 2% (важливо - від суми нетто), і роботодавець докидує 1%-2% https://www.mojeppk.pl/ua.html - я так зрозумів вкладають в якісь акції, ця пенсія якщо що - наслідується - а не згорає, або можна на купівлю квартири застосувати раніше пенсії. На сайті можна онлайн дивитись скільки на рахунку.

А потім революція, переворот "ніхто нікому не поверне". Поки не дадуть змогу самому обирати куди інвестувати свої пенсійні накопичення (в декілька місць) - доти ця система буде працювати тільки в США.

й з яких часів держава - це якісний інвестор? потім - питайте в попередників...

І де Ви там державу побачили? https://www.analizy.pl/fundusze-ppk/ALL ... talny-2045 це держава?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:20

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись своїми думками і досвідом

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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:48

Re: Пенсії в Україні

Скільки назбирали грошей і заробили для своїх клієнтів НПФ у 2023 році
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... naybilshe/
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:00

Re: Пенсії в Україні

После того, как всех рабочих граждан так потрепало, я хз откуда будут деньги на наших советских пенсионеров
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