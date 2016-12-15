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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49
Investor_K написав:
👉 З 2023 року пенсії... підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 1̶3̶%̶ 7.9%
. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.
А звичайним пенсіонерам що?
оцеее...
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