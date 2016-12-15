оцеее...
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:03
Re: Пенсії в Україні
Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше
Ось інфо з цього ж сайту
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік
В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року
А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30% в 2023 році
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31
pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41
Я розумію, що ти дописувач, але не читач
Я розумію, що посилань не буде від тебе на твій допис
Але, перечитай мое повідомлення.
"Медленно шевеля губами" (с)
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