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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49

  Investor_K написав:👉 З 2023 року пенсії... підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 1̶3̶%̶ 7.9%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.

А звичайним пенсіонерам що?
оцеее...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29

Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:03

Re: Пенсії в Україні

Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше

Ось інфо з цього ж сайту
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік

В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року

А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30% в 2023 році
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31

pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).

Я розумію, що ти дописувач, але не читач

Я розумію, що посилань не буде від тебе на твій допис

Але, перечитай мое повідомлення.
"Медленно шевеля губами" (с)
pesikot
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