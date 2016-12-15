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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49
Investor_K написав:
👉 З 2023 року пенсії... підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 1̶3̶%̶ 7.9%
. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.
А звичайним пенсіонерам що?
оцеее...
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29
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Ірина_
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:03
Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше
Ось інфо з цього ж сайтуЗа останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік
В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року
А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30% в 2023 році
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pesikot
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31
pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41
Дюрі-бачі написав:pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%
. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71
гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні
. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%
. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9%
((5,1% + 10,72%) / 2).
Я розумію, що ти дописувач, але не читач
Я розумію, що посилань не буде від тебе на твій допис
Але, перечитай мое повідомлення.
"Медленно шевеля губами" (с)
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:21
Ще раз уважно перечитайте формулу: для індексації враховується
Інфляція за попередній один рік, ріст середньої зарплати за попередні 3 роки.
В 2023 основний внесок в індексацію зробила інфляція, в 2024 - ріст зарплат.
Та і навіть в 2023, коли порівнювали середню ЗП за 20,21 і 22 роки то вона вища, ніж за 19,20,21, бо ЗП в 22 хоч і не росла, але вона вища ніж в 19.
В цілому формула зроблена так, щоб згладити ріст пенсій і не дати занадто високого росту в кризисні роки (коли інфляція висока), а відтягнути його на 4-5 років, коли вже йде відновлення економіки і ростуть ЗП.
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:46
Дюрі-бачі написав:
Ще раз уважно перечитайте формулу: для індексації враховується Інфляція
за попередній один рік
, ріст середньої зарплати
за попередні 3 роки
.
В 2023 основний внесок в індексацію зробила інфляція, в 2024 - ріст зарплат.
Та і навіть в 2023, коли порівнювали середню ЗП за 20,21 і 22 роки то вона вища, ніж за 19,20,21, бо ЗП в 22 хоч і не росла, але вона вища ніж в 19.
В цілому формула зроблена так, щоб згладити ріст пенсій і не дати занадто високого росту в кризисні роки (коли інфляція висока), а відтягнути його на 4-5 років, коли вже йде відновлення економіки і ростуть ЗП.
Кто на ком стоял ?
Написал много и ... ничего не написал
Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%
Поэтому, все твои сообщения ничтожны
Все твои данные - ничтожны
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pesikot
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Додано: Вів 27 лют, 2024 19:54
pesikot написав:
Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%
ЇЇ в клад в індексацію 1/6*30% == 5% (хоча насправді ріст більший, 32%, бо потрібно 23 рік порівнювати із 20). Якщо Вам це важко зрозуміти, ну тоді спробуйте перечитати ще раз.
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