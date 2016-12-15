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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49

  Investor_K написав:👉 З 2023 року пенсії... підлягають індексації на загальних засадах. Тому з 1 березня їх виплати також зростуть на 1̶3̶%̶ 7.9%. Йдеться про основний розмір пенсії без надбавок.

А звичайним пенсіонерам що?
оцеее...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29

Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:03

Re: Пенсії в Україні

Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше

Ось інфо з цього ж сайту
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік

В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року

А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30% в 2023 році
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31

pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).

Я розумію, що ти дописувач, але не читач

Я розумію, що посилань не буде від тебе на твій допис

Але, перечитай мое повідомлення.
"Медленно шевеля губами" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:21

Re: Пенсії в Україні

Ще раз уважно перечитайте формулу: для індексації враховується
Інфляція за попередній один рік, ріст середньої зарплати за попередні 3 роки.
В 2023 основний внесок в індексацію зробила інфляція, в 2024 - ріст зарплат.
Та і навіть в 2023, коли порівнювали середню ЗП за 20,21 і 22 роки то вона вища, ніж за 19,20,21, бо ЗП в 22 хоч і не росла, але вона вища ніж в 19.
В цілому формула зроблена так, щоб згладити ріст пенсій і не дати занадто високого росту в кризисні роки (коли інфляція висока), а відтягнути його на 4-5 років, коли вже йде відновлення економіки і ростуть ЗП.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:46

  Дюрі-бачі написав:Ще раз уважно перечитайте формулу: для індексації враховується
Інфляція за попередній один рік, ріст середньої зарплати за попередні 3 роки.
В 2023 основний внесок в індексацію зробила інфляція, в 2024 - ріст зарплат.
Та і навіть в 2023, коли порівнювали середню ЗП за 20,21 і 22 роки то вона вища, ніж за 19,20,21, бо ЗП в 22 хоч і не росла, але вона вища ніж в 19.
В цілому формула зроблена так, щоб згладити ріст пенсій і не дати занадто високого росту в кризисні роки (коли інфляція висока), а відтягнути його на 4-5 років, коли вже йде відновлення економіки і ростуть ЗП.

Кто на ком стоял ?

Написал много и ... ничего не написал

Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%
Поэтому, все твои сообщения ничтожны

Все твои данные - ничтожны
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:54

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%

ЇЇ в клад в індексацію 1/6*30% == 5% (хоча насправді ріст більший, 32%, бо потрібно 23 рік порівнювати із 20). Якщо Вам це важко зрозуміти, ну тоді спробуйте перечитати ще раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:43

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%

ЇЇ в клад в індексацію 1/6*30% == 5% (хоча насправді ріст більший, 32%, бо потрібно 23 рік порівнювати із 20). Якщо Вам це важко зрозуміти, ну тоді спробуйте перечитати ще раз.

Я розумію, коли учні підганяють рішення задачі, але коли це роблять викладачі ...

То, у мене вепикі питання до таких викладачів

Особливо до тих, яким все українське не подобалось, а тут такі стали на захист індексації пенсій
  Дюрі-бачі написав:Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).

(5.1%+30%)/2 = 17.5%
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:57

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:а тут такі стали на захист індексації пенсій

WTF? Де Ви в моїх дописах побачили захист індексаці? Просто намагався Вам пояснити, що формула трохи складніша (5.1%+32%/3)/2 = 7,9%) і зроблена навпаки, щоб платити пенсіонерам менше, ніж вони заслуговують.
Особисто я взагалі проти індексацій, на мою думку справедливо було б щороку передаровувати пенсію всім пенсіонерам за одною формулою, ніби вони одночасно вийшли на пенсію.

  pesikot написав:все українське не подобалось

напевно Ви мене погано знаєте, мені не подобається все, що може бути покращене, але не покращується, не залежно від того яке воно. Я з тих, хто за все хороше, проти всього поганого
Дюрі-бачі
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