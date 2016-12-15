оцеее...
|
|
|
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Суб 24 лют, 2024 13:49
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:29
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:03
Re: Пенсії в Україні
Наскільки я пам"ятаю, то в розрахунку індексації пенсій враховується середня ЗП. Там ще інфляція і таке інше
Ось інфо з цього ж сайту
За останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%: де найбільше та найменше (інфографіка)
Хоч пишуть про 2 роки, але весь ріст середньої ЗП прийшовся на 2023 рік
В 2022 році середня ЗП не росла, але це не завадило провести індексацію в 11% в березні 2023 року
А в березні 2024 року індексація лише 8%, при зростанні середньої ЗП на 30% в 2023 році
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:31
pesikot
Показник зростання споживчих цін 2023-го року – 5,1%. Показник середньої заробітної плати (доходу) за 2020-2022-ий роки – 12 236,71 гривні, за 2021-2023-ий роки – 13 548,21 гривні. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати – 10,72%. Таким чином показник індексації пенсій – 7,9% ((5,1% + 10,72%) / 2).
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:41
Я розумію, що ти дописувач, але не читач
Я розумію, що посилань не буде від тебе на твій допис
Але, перечитай мое повідомлення.
"Медленно шевеля губами" (с)
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:21
Re: Пенсії в Україні
Ще раз уважно перечитайте формулу: для індексації враховується
Інфляція за попередній один рік, ріст середньої зарплати за попередні 3 роки.
В 2023 основний внесок в індексацію зробила інфляція, в 2024 - ріст зарплат.
Та і навіть в 2023, коли порівнювали середню ЗП за 20,21 і 22 роки то вона вища, ніж за 19,20,21, бо ЗП в 22 хоч і не росла, але вона вища ніж в 19.
В цілому формула зроблена так, щоб згладити ріст пенсій і не дати занадто високого росту в кризисні роки (коли інфляція висока), а відтягнути його на 4-5 років, коли вже йде відновлення економіки і ростуть ЗП.
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:46
Кто на ком стоял ?
Написал много и ... ничего не написал
Ты так и не прочитал, что средняя ЗП выросла на 30%
Поэтому, все твои сообщения ничтожны
Все твои данные - ничтожны
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:54
Re: Пенсії в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 20:43
Я розумію, коли учні підганяють рішення задачі, але коли це роблять викладачі ...
То, у мене вепикі питання до таких викладачів
Особливо до тих, яким все українське не подобалось, а тут такі стали на захист індексації пенсій
(5.1%+30%)/2 = 17.5%
Додано: Вів 27 лют, 2024 20:57
Re: Пенсії в Україні
WTF? Де Ви в моїх дописах побачили захист індексаці? Просто намагався Вам пояснити, що формула трохи складніша (5.1%+32%/3)/2 = 7,9%) і зроблена навпаки, щоб платити пенсіонерам менше, ніж вони заслуговують.
Особисто я взагалі проти індексацій, на мою думку справедливо було б щороку передаровувати пенсію всім пенсіонерам за одною формулою, ніби вони одночасно вийшли на пенсію.
напевно Ви мене погано знаєте, мені не подобається все, що може бути покращене, але не покращується, не залежно від того яке воно. Я з тих, хто за все хороше, проти всього поганого
|