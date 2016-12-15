За рахунок індексації підняли пенсію до 25. Обрізали по верхній межі на 23,6 кгрн
ЕСВ з зарплати сплачую майже цю ж саму суму - 23,43 кгрн
«Вийшов в нуль» .
С. Стабільність.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:31
Re: Пенсії в Україні
За рахунок індексації підняли пенсію до 25. Обрізали по верхній межі на 23,6 кгрн
ЕСВ з зарплати сплачую майже цю ж саму суму - 23,43 кгрн
«Вийшов в нуль» .
С. Стабільність.
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