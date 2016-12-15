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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 16:31

Re: Пенсії в Україні

За рахунок індексації підняли пенсію до 25. Обрізали по верхній межі на 23,6 кгрн
ЕСВ з зарплати сплачую майже цю ж саму суму - 23,43 кгрн
«Вийшов в нуль» .
С. Стабільність.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 19:07

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:Тут, наверное, стоит интересоваться иначе что обсуждать? Не знаю, как в Испании, может дают пенсию и с 5 годами стажа, но в Украине пенсию платят только, когда и возраст 60 лет стукнул и стаж набрался

А ще є проблема з уникненням подвійної оплати пенсії:
багато знайомих оформили мадярські паспорти і там платять пенсію, десь 2800 грн, по факту наявності паспорта. Але коли вийшли на пенсію в Україні, то з української пенсії вираховують суму оплачену мадярами. Ще років 10 тому такого не було і люди спокійно отримували 2 пенсії.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:04

Re: Пенсії в Україні

  citramon написав:2 рівень - накопичувальнмй. (він мав настати одночасно з впровадженням персоніфікації в пенсіному фонді, тобто деякі відрахування від зарплати накопичувались би і примножувались би на персональних рахунках робітника,

Як його запровадити при постійній девальвації. Антидевальваційні рахунки, як і фіксований курс - це не дуже добре для економіки держави.
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