За рахунок індексації підняли пенсію до 25. Обрізали по верхній межі на 23,6 кгрн
ЕСВ з зарплати сплачую майже цю ж саму суму - 23,43 кгрн
«Вийшов в нуль» .
С. Стабільність.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 05 бер, 2024 16:31
Re: Пенсії в Україні
За рахунок індексації підняли пенсію до 25. Обрізали по верхній межі на 23,6 кгрн
ЕСВ з зарплати сплачую майже цю ж саму суму - 23,43 кгрн
«Вийшов в нуль» .
С. Стабільність.
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:07
Re: Пенсії в Україні
А ще є проблема з уникненням подвійної оплати пенсії:
багато знайомих оформили мадярські паспорти і там платять пенсію, десь 2800 грн, по факту наявності паспорта. Але коли вийшли на пенсію в Україні, то з української пенсії вираховують суму оплачену мадярами. Ще років 10 тому такого не було і люди спокійно отримували 2 пенсії.
Додано: Сер 06 бер, 2024 21:04
Re: Пенсії в Україні
Як його запровадити при постійній девальвації. Антидевальваційні рахунки, як і фіксований курс - це не дуже добре для економіки держави.
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