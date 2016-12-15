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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:00

  somilitark написав:
  zxzx777 написав:Ще пару покращень/осучаснень від слуг, і не держава вам, а ви державі будете платити пенсію.

Що це за висер?
Щось чули про ЄСВ?
Ви напевно дуже довго думали, щоб народити "таке," щось сьогодні у зрадофілів і ботів загострення, а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((

Саме так, є або інвестиції і дохід з них, або допомога по бідності і старості, яку держава вам так вже й буть видасть у вигляді подачки, попередньо зібравши ці гроші з працюючих. А може й не видасть.
Але ботам і совкам завжди всі щось винні.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:43

  Denik написав:
  konstantin kirovograd написав:moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.

В мене мама з 40 років стажу має співставну пенсію, але продовжує працювати. І думаю, що ті з військовослужбовців звільнявся з ЗСУ зараз за віком мають більшу пенсію + пільги по УБД.

частково вам уже відповіли, якою може бути майбутня пенсія, ще я вставлю свої 5 копійок
Вже останні роки тридцять в Україні згадується необхідність пенсійної реформи, та 3-х рівневого пенсійного забезпечення
1 рівень - солідарний (це те, що зараз існує. працюючі громадяни сплачують єсв в загальний котел, який одразу же розподіляється між пенсіонерами )
2 рівень - накопичувальнмй. (він мав настати одночасно з впровадженням персоніфікації в пенсіному фонді, тобто деякі відрахування від зарплати накопичувались би і примножувались би на персональних рахунках робітника, а не попадали в загальний солідарний котел. При виході на пенсію гроші з цих персоніфікованиїх рахунуів виплачувались би людині в вигляді одного із джерел її пенсії. Але на поточний момент персоніфікований облік існує, але самих грошей на рахунках застрахованих осіб немає, вони всі відправляються в солідарний рівень)
3 рівень (недержавне пенсійне страхування - деякі громадяни на добровільних засадах приймають участь, і будуть мати додаткове джерело формування своєї пенсії із цих фондів).

Тепер щодо сплачених вами значних податків та ЄСВ, які дадуть в майбутньому право отримувати високу пенсію. Всі ваші внески ідуть в солідарну систему, відповідно ви будете отримувати свою пенсію також із солідарної системи. Так, вона буде вищою, ніж у інших громадян України, а чи буде вона реально високою залежить лише від того, чи буде на той час кому наповнювати солідарну систему. Прогнози щодо демографії і кількості працюючих громадян є невтішними, тому і виплати із солідарної системи будуть невисокими.
Не відкидаю і більш оптимістичний варіант, але для цього потрібні репарації, контрибуції та інші фінансові вливання, що призведуть до бурхливого розвитку екноміки, а також можуть бути одним із джерел наповнення державного пенсійного фонду
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:04

Re: Пенсії в Україні

  citramon написав:2 рівень - накопичувальнмй. (він мав настати одночасно з впровадженням персоніфікації в пенсіному фонді, тобто деякі відрахування від зарплати накопичувались би і примножувались би на персональних рахунках робітника,

Як його запровадити при постійній девальвації. Антидевальваційні рахунки, як і фіксований курс - це не дуже добре для економіки держави.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:16

  somilitark написав:а може нові методички прислали і сказали "фас, уперед!"(((

Помилуйте, что Вы тут увидели нового? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 09:46

  Дюрі-бачі написав:А ще є проблема з уникненням подвійної оплати пенсії:
багато знайомих оформили мадярські паспорти і там платять пенсію, десь 2800 грн, по факту наявності паспорта. Але коли вийшли на пенсію в Україні, то з української пенсії вираховують суму оплачену мадярами. Ще років 10 тому такого не було і люди спокійно отримували 2 пенсії.

А хотелось бы, чтобы было без двойного налогообложения, но с двойной пенсией? Понимаю :mrgreen:
moveton
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