ну до 70ти ще людина може по інстанціях бігати а потім це вже не думаю що так легко.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 11 бер, 2024 11:57
Додано: Пон 11 бер, 2024 12:11
Що за вікові обмеження? Людям на пенсії яка обмежена мінімалкою є час поновити свої права , проте закон сліпий - не бідним працівникам Феміди виплачується під час правового стану більше 100 тисяч гривень пожиттєво. Одному треба бігати щоб держава надала трішки грошей щоб громадянин зміг оплатити комунальні послуги,а інші не можуть вирішити в якому банку покласти гроші на депозит бо їх забагато , у одних держава забирає 2000 грн у інших навіть за умови військового стану сплачує більше 100 000 грн на місяць. Це правовий абсурд і соціальна несправедливість
Додано: Пон 11 бер, 2024 12:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Это соблюдение закона и таки социальная справедливость. Не равенство доходов в старости (с какого перепугу оно должно быть?), а именно справедливость. Кто работал судьёй получает содержание судей. Кто не работал - не получает. Также судьям не дадут социальной материальной помощи по возрасту потому, что у них доходы уже выходят за минимум нетрудоспособных. Всё справедливее некуда.
Додано: Пон 11 бер, 2024 12:39
Re: Пенсії в Україні
Законно і справедливо - це 2 різні речі.
Як на мене, то справедливо було б, щоб всім нараховували і регулярно перераховували пенсії по одній формулі, яка залежить від стажу і сплачених податків.
Звісно, але держави, нажаль, проти.
Мамі вибив таки підвищення пенсії з 9,8 до 10,4 як у працюючої пенсіонерки, а в березні ще докинули ще 100 грн. індексації.
Бісить, що згідно із законом можна робити перерахунок через 2 роки, тобто в листопаді, але через якісь затримки із подачею даних про оплату ЄСВ перерахували тільки в січні, а за 2 місяці так і недоплатили. І то, потрібно було щомісяця надсилати заяву а сам ПФ і пальцем не ворухне на користь пенсіонера...
Додано: Пон 11 бер, 2024 12:47
Різниця між мінімальною пенсією наприклад 40 років вчителя та судєю зі стажем меншим складає десятки разів у виплатах, це і є несправедливість. Так само несправедливість коли по виплатам прирівняти особу яка офіційно не працювала своє життя до статусу набуття пенсіонера і людину яка десятиріччями працювала і сплачувала податки - виплати однакові. Коли держава шукає гроші і забирає у незахищених - 2000 грн це невеликі гроші,для судді.
Додано: Пон 11 бер, 2024 15:20
Почему же? Разная работа - разная компенсация. Насколько справедливо именно столько раз не скажу. Но отмечу, что татарбунарский суд уже давненько безуспешно ищет себе хотя бы одного судью поэтому несправедливость может быть быть в плане, что судьям недоплачивают.
Нуу, соглашусь, что по справедливости пенсия должна бы быть как-то пропорциональна налогам, а не с нынешними порогами минимума, но уточню, что это уже больше об уменьшении социального пособия ниже нынешнего прожиточного минимума, чем о подъёме пенсий. А как же социальная защищённость?
У каких таких не защищённых? Государство в кои-то веки стало пытаться выдавать это пособие несколько более по справедливости, т.е. хотя бы не не давать тем, кто на него не заработал, но при этом обеспечил себе средства на старость другими способами. Казалось бы поборникам справедливости только чувство глубокого удовлетворения от этого испытывать надо. Может для судей оно деньги и не большие, но что с того? Нужно что ли у каждого из "не защищённых" по 20к или 200к грн отбирать, чтобы эти деньги для судьи были большими?
Додано: Пон 11 бер, 2024 15:59
Це як в великий компанії,що краще - звільнити 20 робітників чи 1 заступника помічника директора? Знайдіть різницю!
Додано: Пон 11 бер, 2024 16:14
Додано: Пон 11 бер, 2024 16:39
Ви ще досі задаєте питання? - М.Задорнов .
Додано: Нед 17 бер, 2024 18:49
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн
👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.
👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.
👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
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