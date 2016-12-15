RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:22

sens , ви соті відсудили?
Hotab
 
Повідомлень: 11366
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:29

  Hotab написав:sens , ви соті відсудили?

Поясніть
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16198
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:52

  sens написав:
  Hotab написав:sens , ви соті відсудили?

Поясніть

Ви соБі відсудили?
Hotab
 
Повідомлень: 11366
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 09:41
11 34198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 09:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 09:50
43 45783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 13:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 10:08
10 13844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2017 23:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.