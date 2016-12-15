Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій.З пів мільйона нинішніх військових пенсіонерів більш ніж 150 тис. – молодші 60 років та не мають значних проблем зі здоров'ям. Вони не брали і не беруть участь у бойових діях, проте мають право через суди вимагати пенсії, розмір яких досягає десятків тисяч гривень.Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.ійськову пенсію отримують 582,4 тис. осіб, повідомили OBOZ.UA у ПФУ у відповідь на офіційний запит. Середній вік таких пенсіонерів – менше 52 років. За законом мобілізувати військових пенсіонерів, якщо вони молодше 60 років, можна тільки на їхні ж спеціальності. Тобто спеціаліст зі зв'язку може бути мобілізований лише як зв'язківець. Якщо ж військо не має потреби в таких спеціальностях, то мобілізувати пенсіонера не будуть. В результаті, згідно з даними комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, зараз служить лише 21 тис. військових пенсіонерів.Ще 217,5 тис. військових пенсіонерів молодше 60 років не працюють і не служать, і ще 84 тисячі обрали цивільну роботу замість служби. Притому всі ці люди мають право на високі пенсії, як і військовослужбовці, що воюють зараз.Із 217,5 тис. військових пенсіонерів молодше 60 років непридатні до військової служби за станом здоров'я лише 65,1 тис. осіб.