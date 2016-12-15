Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 20 бер, 2024 19:30
sens написав:
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн
Тож пенсіонери з погонами, які ніколи не були на війні, через високі зарплати нинішніх військовослужбовців мають право на перерахунок пенсій.
З пів мільйона нинішніх військових пенсіонерів більш ніж 150 тис. – молодші 60 років та не мають значних проблем зі здоров'ям. Вони не брали і не беруть участь у бойових діях, проте мають право через суди вимагати пенсії, розмір яких досягає десятків тисяч гривень.
Проблема полягає в тому, що перспектив виплатити цей борг немає і, найімовірніше, не буде. Тільки цього року уряд знайшов на перерахунок пенсій через суд всього 360 млн грн. Тобто якщо припустити, що пенсіонери перестануть судитись, щоб розплатитись з тими, хто вже виграв, знадобиться щонайменше 183 роки.
ійськову пенсію отримують 582,4 тис. осіб, повідомили OBOZ.UA у ПФУ у відповідь на офіційний запит. Середній вік таких пенсіонерів – менше 52 років. За законом мобілізувати військових пенсіонерів, якщо вони молодше 60 років, можна тільки на їхні ж спеціальності. Тобто спеціаліст зі зв'язку може бути мобілізований лише як зв'язківець. Якщо ж військо не має потреби в таких спеціальностях, то мобілізувати пенсіонера не будуть. В результаті, згідно з даними комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, зараз служить лише 21 тис. військових пенсіонерів.
Ще 217,5 тис. військових пенсіонерів молодше 60 років не працюють і не служать, і ще 84 тисячі обрали цивільну роботу замість служби. Притому всі ці люди мають право на високі пенсії, як і військовослужбовці, що воюють зараз.
Із 217,5 тис. військових пенсіонерів молодше 60 років непридатні до військової служби за станом здоров'я лише 65,1 тис. осіб.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... yatsya.htm
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Додано: Чет 21 бер, 2024 15:31
sens
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Додано: Чет 21 бер, 2024 16:01
sens написав:
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От мене завжди цікавило, а що хотів сказати дописувач такими постами ?
Що у нас маленькі пенсії ? Так це всім відомо
А от коли таке починають постити "юристи" на фінансовому форумі, то у мене виникає одне бажання - повчити цього неофіта, якщо він не довчився
В Україні солідарна пенсійна система.
Офіційно працюючі платят ЄСВ, з якого платится пенсія.
Повністю білі ЗП у нас рідкість, частіше - мінімалка+конверт
Маємо малі внески ЄСВ, тому маємо малі пенсії
Проте і на це не вистачає, тому бюджет Пенсійного Фонду хронічно дефіцитний
PS. І краще про пенсії суддів, прокурорів тобі промовчати. Хоч це зрозумієшь чому ?
pesikot
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Додано: Чет 21 бер, 2024 16:04
pesikot
,
PS. І краще про пенсії суддів, прокурорів тобі промовчати. Хоч це зрозумієшь чому ?
Або юрист міг розказати, скільки вносить ЄСВ особисто, що його дивують низькі пенсії. Адже саме з його ЄСВ (включно) фінансують пенсії нинішнім пенсам.
Hotab
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:35
pesikot написав: sens написав:
https://t.me/batalionmonako/20054
От мене завжди цікавило, а що хотів сказати дописувач такими постами ?
Що у нас маленькі пенсії ? Так це всім відомо
А от коли таке починають постити "юристи" на фінансовому форумі, то у мене виникає одне бажання - повчити цього неофіта, якщо він не довчився
В Україні солідарна пенсійна система.
Офіційно працюючі платят ЄСВ, з якого платится пенсія.
Повністю білі ЗП у нас рідкість, частіше - мінімалка+конверт
Маємо малі внески ЄСВ, тому маємо малі пенсії
Проте і на це не вистачає, тому бюджет Пенсійного Фонду хронічно дефіцитний
PS. І краще про пенсії суддів, прокурорів тобі промовчати. Хоч це зрозумієшь чому ?
До чого тут ваша думка? Відео дивитися треба до кінця, а не з першої секунди - я все знаю,ви всі слухайте мене. Так зрозуміло? Якщо ні,вчить життю за гроші, безкоштовно так собі у вас виходить.
Востаннє редагувалось
sens
в Чет 21 бер, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
sens
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:37
Hotab написав: pesikot
,
PS. І краще про пенсії суддів, прокурорів тобі промовчати. Хоч це зрозумієшь чому ?
Або юрист міг розказати, скільки вносить ЄСВ особисто, що його дивують низькі пенсії. Адже саме з його ЄСВ (включно) фінансують пенсії нинішнім пенсам.
Для чого ви всім задаєте одне й те саме питання - хто скільки заробляє і скільки платить податків ? Ви намагаєтеся себе виправдити чи недолуга спроба засудити ?
sens
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Додано: Чет 21 бер, 2024 20:45
sens написав: pesikot написав: sens написав:
https://t.me/batalionmonako/20054
От мене завжди цікавило, а що хотів сказати дописувач такими постами ?
Що у нас маленькі пенсії ? Так це всім відомо
А от коли таке починають постити "юристи" на фінансовому форумі, то у мене виникає одне бажання - повчити цього неофіта, якщо він не довчився
В Україні солідарна пенсійна система.
Офіційно працюючі платят ЄСВ, з якого платится пенсія.
Повністю білі ЗП у нас рідкість, частіше - мінімалка+конверт
Маємо малі внески ЄСВ, тому маємо малі пенсії
Проте і на це не вистачає, тому бюджет Пенсійного Фонду хронічно дефіцитний
PS. І краще про пенсії суддів, прокурорів тобі промовчати. Хоч це зрозумієшь чому ?
До чого тут ваша думка? Відео дивитися треба до кінця, а не з першої секунди - я все знаю,ви всі слухайте мене. Так зрозуміло? Якщо ні,вчить життю за гроші, безкоштовно так собі у вас виходить.
а взагалі для форуму можна було сформувати коротенький коментар, й зв потреби надати таймінг цікавих речей. бо те, як названо, - розмови ні про що, нема сенсу дивитися
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:04
sens Не напружуйся, ти не юрист. Ти трепло Кожного разу, коли на ось такі пости, як твої про пенсії, я пишу про суть Всі зливаються і ти злився. Ти не відповів на просте питання, скільки ЄСВ ти платишь. А це, завжди, індікатор, що платишь з мінімалки Усі, усі без виключення, хто плачеться про маленькі пенсії в Україні, самі платять ЄСВ з мінімалки. Виключень я не бачив Якщо ти думаєшь, що юрист - це той, хто відбрихався ? То у мене для тебе погані новини Юрист - це той, хто знає, як воно по закону І да, аріфметика туди також входить
pesikot
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:06
sens написав:
Для чого ви всім задаєте одне й те саме питання - хто скільки заробляє і скільки платить податків ? Ви намагаєтеся себе виправдити чи недолуга спроба засудити ?
ограниченная фантазия задавать всем один и тот же вопрос.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:07
pesikot написав: sens
Не напружуйся, ти не юрист. Ти трепло
Кожного разу, коли на ось такі пости, як твої про пенсії, я пишу про суть
Всі зливаються і ти злився.
Ти не відповів на просте питання, скільки ЄСВ ти платишь. А це, завжди, індікатор, що платишь з мінімалки
Усі, усі без виключення, хто плачеться про маленькі пенсії в Україні, самі платять ЄСВ з мінімалки. Виключень я не бачив
Якщо ти думаєшь, що юрист - це той, хто відбрихався ? То у мене для тебе погані новини
Юрист - це той, хто знає, як воно по закону
І да, аріфметика туди також входить
Ти хам. Крапка.
sens
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