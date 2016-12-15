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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:09
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:11
sens написав: pesikot написав:sens
Не напружуйся, ти не юрист. Ти трепло
Кожного разу, коли на ось такі пости, як твої про пенсії, я пишу про суть
Всі зливаються і ти злився.
Ти не відповів на просте питання, скільки ЄСВ ти платишь. А це, завжди, індікатор, що платишь з мінімалки
Усі, усі без виключення, хто плачеться про маленькі пенсії в Україні, самі платять ЄСВ з мінімалки. Виключень я не бачив
Якщо ти думаєшь, що юрист - це той, хто відбрихався ? То у мене для тебе погані новини
Юрист - це той, хто знає, як воно по закону
І да, аріфметика туди також входить
Ти хам. Крапка.
Юрист визнав, що він профнездатний.
Бо аргументів і не було.
Ти в суді себе ведешь також ?
Хамишь судді, кидаєшь папір на підлогу ?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:12
як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).
Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.
Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:13
vitaliiangel написав: sens написав:
Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне в среду, а он всё равно пишет.
А откуда ты знаешь термин бдсм ?
Балуешься этим, да ?
PS. Я у тебя в ЧС, зачем ты меня читаешь и сам же лезешь ?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:14
vitaliiangel написав: sens написав:
Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне по средам, а он всё равно пишет.
Після дощу в четвер)
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:15
sens написав:
як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).
Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.
Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Завтра чекаю твій доклад
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:17
pesikot написав: vitaliiangel написав: sens написав:
Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне в среду, а он всё равно пишет.
А откуда ты знаешь термин бдсм ?
Балуешься этим, да ?
PS. Я у тебя в ЧС, зачем ты меня читаешь и сам же лезешь ?
Довідка ОК-5 – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Довідка ОК-7 – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:19
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:19
pesikot написав: sens написав:
як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).
Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.
Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Завтра чекаю твій доклад
Кумедний.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:21
sens написав: vitaliiangel написав: sens написав:
Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне по средам, а он всё равно пишет.
Після дощу в четвер)
Вопрос тот же, сколько платишь ЄСВ ?
По твоей реакции, уже понятно, что с минималки.
И постишь слезливые видосики, какая маленькая пенсия в Украине
А ты платить бОльше ЕСВ не пробовал ?
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