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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 2930313233>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:11

  sens написав:
  pesikot написав:sens
Не напружуйся, ти не юрист. Ти трепло

Кожного разу, коли на ось такі пости, як твої про пенсії, я пишу про суть
Всі зливаються і ти злився.

Ти не відповів на просте питання, скільки ЄСВ ти платишь. А це, завжди, індікатор, що платишь з мінімалки

Усі, усі без виключення, хто плачеться про маленькі пенсії в Україні, самі платять ЄСВ з мінімалки. Виключень я не бачив

Якщо ти думаєшь, що юрист - це той, хто відбрихався ? То у мене для тебе погані новини

Юрист - це той, хто знає, як воно по закону
І да, аріфметика туди також входить


Ти хам. Крапка.

Юрист визнав, що він профнездатний.
Бо аргументів і не було.

Ти в суді себе ведешь також ? :)
Хамишь судді, кидаєшь папір на підлогу ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:12

​​ як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне в среду, а он всё равно пишет.

А откуда ты знаешь термин бдсм ?
Балуешься этим, да ? :)

PS. Я у тебя в ЧС, зачем ты меня читаешь и сам же лезешь ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:14

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне по средам, а он всё равно пишет.

Після дощу в четвер)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:15

  sens написав:​​ як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Завтра чекаю твій доклад :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:17

Майбутньому пенсіонеру

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне в среду, а он всё равно пишет.

А откуда ты знаешь термин бдсм ?
Балуешься этим, да ? :)

PS. Я у тебя в ЧС, зачем ты меня читаешь и сам же лезешь ? :)



Довідка ОК-5 – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Довідка ОК-7 – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:19

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:19

  pesikot написав:
  sens написав:​​ як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Завтра чекаю твій доклад :)


Кумедний.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:21

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:Ти хам. Крапка.
он бдсмщик. Ему нравятся унижения. Ради них он и хамит. Другой причины реально нет. я его 2 раза просил не писать мне по средам, а он всё равно пишет.

Після дощу в четвер)

Вопрос тот же, сколько платишь ЄСВ ?

По твоей реакции, уже понятно, что с минималки.
И постишь слезливые видосики, какая маленькая пенсия в Украине

А ты платить бОльше ЕСВ не пробовал ?
pesikot
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