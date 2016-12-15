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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 30313233>
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:​​ як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Завтра чекаю твій доклад :)


Кумедний.

Так жду, мы на финансовом форуме.

Иначе, ты - трепло
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23

[quote="5701691:vitaliiangel"][quote="5701689:sens"]Довідка ОК-5 – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Довідка ОК-7 – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Можна зараз в дії порахувати пенсію
Востаннє редагувалось sens в Чет 21 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23

  pesikot написав:
  sens написав:​​ як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).

Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.

Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.

Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Завтра чекаю твій доклад :)


Кумедний.[/quote]
Так жду, мы на финансовом форуме.

Иначе, ты - трепло[/quote]

Ні.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:27

  sens написав:Ні.

да, ти трепло
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:27

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:29

  pesikot написав:
  sens написав:Ні.

да, ти трепло

Моя відповідь - НІ.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32

[quote="5701702:vitaliiangel"][quote="5701695:sens"] краще більше до пенсії заробити аніж отримати менше ніж очікував
Востаннє редагувалось sens в Чет 21 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:33

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Моя відповідь - НІ.
в бдсм "нет" означает "да, но папизже". Ну шоб вы знали как он вас воспринимает.


В нашому випадку означає - ніколи
Востаннє редагувалось sens в Чет 21 бер, 2024 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:48

sens


Для чого ви всім задаєте одне й те саме питання - хто скільки заробляє і скільки платить податків ?


Ви знов закапали очі секельним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків? Розмір ЄСВ?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 бер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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