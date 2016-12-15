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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23
sens написав: pesikot написав: sens написав:
як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).
Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.
Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Завтра чекаю твій доклад
Кумедний.
Так жду, мы на финансовом форуме.
Иначе, ты - трепло
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23
[quote="5701691:vitaliiangel"][quote="5701689:sens"]Довідка ОК-5 – інформація про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Довідка ОК-7 – відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Дозволить визначити страховий стаж для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.
Можна зараз в дії порахувати пенсію
Востаннє редагувалось sens
в Чет 21 бер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:23
pesikot написав: sens написав:
як зміниться розмір ЄСВ з 1 квітня
- заплановано чергове збільшення мінімальної зарплати. Це позначиться на розмірі пенсій, соціальних виплат і податків. Зокрема, збільшиться розмір Єдиного страхового внеску (ЄСВ).
Так, у квітні мінімалка зросте з 7100 до 8000 грн.
Це у свою чергу збільшить Єдиний страховий внесок (22% від мінімальної зарплати), який зміниться з 1562 до 1760 грн.
Також до 120 000 грн зросте максимальна база нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 мінімальним зарплатам.
Тобі домашне завдання, яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Завтра чекаю твій доклад
Кумедний.[/quote]
Так жду, мы на финансовом форуме.
Иначе, ты - трепло[/quote]
Ні.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:27
sens написав:
Ні.
да, ти трепло
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:27
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 21 бер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:29
pesikot написав: sens написав:
Ні.
да, ти трепло
Моя відповідь - НІ.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:32
[quote="5701702:vitaliiangel"][quote="5701695:sens"] краще більше до пенсії заробити аніж отримати менше ніж очікував
Востаннє редагувалось sens
в Чет 21 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:33
vitaliiangel написав: sens написав:
Моя відповідь - НІ.
в бдсм "нет" означает "да, но папизже". Ну шоб вы знали как он вас воспринимает.
В нашому випадку означає - ніколи
Востаннє редагувалось sens
в Чет 21 бер, 2024 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:48
sens
Для чого ви всім задаєте одне й те саме питання - хто скільки заробляє і скільки платить податків ?
Ви знов закапали очі секельним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків? Розмір ЄСВ?
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 21 бер, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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