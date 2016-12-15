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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:48

  Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?

Мені з 1991 року багато завинили
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:53

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55

  moveton написав:
  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.

от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55

  sens написав:
  Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?

Мені з 1991 року багато завинили

Прощена неділя вже була, забудьте.


Віталія давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:56

  sens написав:
  Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?

Мені з 1991 року багато завинили

Чемодан в Росію не видали в 1991 ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:01

  Hotab написав:давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
у тебя любой эмоционально окрашенный источник информации вызывает нездоровый интерес и зависимость. Это слабоволие если шо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06

  Hotab написав:
  sens написав:
  Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?

Мені з 1991 року багато завинили

Прощена неділя вже була, забудьте.


Віталія давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,

Не згоден з вашим твердженням,проте дійсно з СРСР неможливо нічого зробити, є тільки запис на пам'ять.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06

  Shaman написав:
  moveton написав:
  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.

от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

В чём же "навпаки"? Ну да, можно сказать, что потому, что только на 50%. Покрывал бы на 75% - была бы пенсия в два раза выше. С арифметикой не поспоришь.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:07

  pesikot написав:
  sens написав:
  Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?

Мені з 1991 року багато завинили

Чемодан в Росію не видали в 1991 ?

Який чемодан? Чому росія з великої??
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
у тебя любой эмоционально окрашенный источник информации вызывает нездоровый интерес и зависимость. Это слабоволие если шо.

Да, интересно такой момент..
Когда именно ты понял, что подаренная тебе на 45 лет книга с большими буквами САДО - это не о выращивании клубники у ирпенского подъезда?
И второе..
Как ты объяснял детям, которые нашли в твоей спальне под подушкой намордник и поводок, что покупка собаки вовсе не планируется??
Hotab
 
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