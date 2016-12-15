|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:48
Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?
Мені з 1991 року багато завинили
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16226
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:53
pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4371
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55
moveton написав: pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 1353 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55
sens написав: Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?
Мені з 1991 року багато завинили
Прощена неділя вже була, забудьте.
Віталія давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11411
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:56
sens написав: Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?
Мені з 1991 року багато завинили
Чемодан в Росію не видали в 1991 ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9353
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:01
Hotab написав:
давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
у тебя любой эмоционально окрашенный источник информации вызывает нездоровый интерес и зависимость. Это слабоволие если шо.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22552
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06
Hotab написав: sens написав: Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?
Мені з 1991 року багато завинили
Прощена неділя вже була, забудьте.
Віталія давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
Не згоден з вашим твердженням,проте дійсно з СРСР неможливо нічого зробити, є тільки запис на пам'ять.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16226
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06
Shaman написав: moveton написав: pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
В чём же "навпаки"? Ну да, можно сказать, что потому, что только на 50%. Покрывал бы на 75% - была бы пенсия в два раза выше. С арифметикой не поспоришь.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4371
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:07
pesikot написав: sens написав: Hotab написав:sens
Ви знов закапали очі спекотним маслом Феміди і починаєте тупити? Я не питав ні у вас , ні ще у когось розмір заплати.
То що, плакатєль за низькі пенсії.. який ваш вклад в пенсії своїх батьків?
Мені з 1991 року багато завинили
Чемодан в Росію не видали в 1991 ?
Який чемодан? Чому росія з великої??
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16226
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 бер, 2024 22:09
vitaliiangel написав: Hotab написав:
давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаним ним по рукам і ногам.,
у тебя любой эмоционально окрашенный источник информации вызывает нездоровый интерес и зависимость. Это слабоволие если шо.
Да, интересно такой момент..
Когда именно ты понял, что подаренная тебе на 45 лет книга с большими буквами САДО - это не о выращивании клубники у ирпенского подъезда?
И второе..
Как ты объяснял детям, которые нашли в твоей спальне под подушкой намордник и поводок, что покупка собаки вовсе не планируется??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11411
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|34444
|
|
|43
|45898
|
Чет 01 лис, 2018 13:36
nalim
|
|10
|13937
|
П'ят 25 сер, 2017 23:52
maxser
|