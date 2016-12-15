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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:53
pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
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moveton
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55
moveton написав: pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
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Shaman
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Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06
Shaman написав: moveton написав: pesikot написав:
яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?
Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
В чём же "навпаки"? Ну да, можно сказать, что потому, что только на 50%. Покрывал бы на 75% - была бы пенсия в два раза выше. С арифметикой не поспоришь.
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moveton
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:51
corew2020 Більше шансів, що не вдасться ніяк. Половина пенсіонерів отримує менше 4 тисяч
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:25
Shaman написав:
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Примус чи заохочення?
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