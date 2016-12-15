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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:53

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:55

  moveton написав:
  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.

от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:06

  Shaman написав:
  moveton написав:
  pesikot написав:яка середня пенсія може бути з таких виплат ЄСВ ?

Пока кабмин считает нормальным покрывать дефицит ПФ из общего бюджета средняя пенсия может быть абсолютно произвольной.

от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

В чём же "навпаки"? Ну да, можно сказать, что потому, что только на 50%. Покрывал бы на 75% - была бы пенсия в два раза выше. С арифметикой не поспоришь.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:51

corew2020 Більше шансів, що не вдасться ніяк. Половина пенсіонерів отримує менше 4 тисяч
jurii
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:25

Re: Пенсії в Україні

  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Примус чи заохочення?
sens
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  #<1 ... 28293031
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