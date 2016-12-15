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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Примус чи заохочення?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Примус чи заохочення?

Примус дуже важко реалізувати (хіба лагідний, як в совку якісь податки були на бездітність), адже все рівно в 16-18 років втечуть в Європу... Тому тільки заохочення, на яке потрібно дуже багато грошей, значно більше ніж на фінансування ПФ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст :mrgreen: Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 13:53

і

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