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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Примус чи заохочення?
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sens
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20
sens написав:
Примус чи заохочення?
Примус дуже важко реалізувати (хіба лагідний, як в совку якісь податки були на бездітність), адже все рівно в 16-18 років втечуть в Європу... Тому тільки заохочення, на яке потрібно дуже багато грошей, значно більше ніж на фінансування ПФ.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11
Дюрі-бачі написав:
Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст
Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
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Додано: Суб 23 бер, 2024 13:53
Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?
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Investor_K
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Додано: Суб 23 бер, 2024 14:04
Investor_K написав:
Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?
звісно, в срср...
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Shaman
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Додано: Суб 23 бер, 2024 14:10
Investor_K написав:
Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?
Бох дає лише щедрим. А ви нікому жодного плюса за все життя 😀
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Hotab
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