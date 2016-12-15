Примус чи заохочення?
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20
Re: Пенсії в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11
Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
Додано: Суб 23 бер, 2024 13:53
і
Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:04
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:10
Додано: Нед 24 бер, 2024 16:38
Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было).
И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался.
Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией.
ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))
ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня)
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