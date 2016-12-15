Додано: Нед 24 бер, 2024 16:38

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою... от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй. Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было).И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался.Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией.ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня)