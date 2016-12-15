Примус дуже важко реалізувати (хіба лагідний, як в совку якісь податки були на бездітність), адже все рівно в 16-18 років втечуть в Європу... Тому тільки заохочення, на яке потрібно дуже багато грошей, значно більше ніж на фінансування ПФ.
Дюрі-бачі написав:Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...
Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.
Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было). И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался. Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией. ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))
ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня)