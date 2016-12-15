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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Примус чи заохочення?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Примус чи заохочення?

Примус дуже важко реалізувати (хіба лагідний, як в совку якісь податки були на бездітність), адже все рівно в 16-18 років втечуть в Європу... Тому тільки заохочення, на яке потрібно дуже багато грошей, значно більше ніж на фінансування ПФ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст :mrgreen: Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:10

  Investor_K написав:Чи планується підвищення пенсій Героям Соціалістичної Праці?

Бох дає лише щедрим. А ви нікому жодного плюса за все життя 😀
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:38

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:от навпаки - через те що 50% ПФ формується за рахунок виплат з бюджету, середня пенсія й є такою низькою...

Це симптоми. Причиною проблеми є демографія. Нормальна пенсія неможлива, коли молоді мало як не фінансуй.

Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было).
И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался.
Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией.
ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))
Зображення

ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня) 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:57

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 24 бер, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Я б в вклав в облігації США
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
  Amethyst написав:неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто
Amethyst
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